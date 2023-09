Mi trabajo principal es el Volcán de Colima: Dr. Nick Varley

*En estos días recibió el Premio Estatal de Ciencias y Tecnología por su contribución en el conocimiento sobre este coloso.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En estos días, el Dr. Nick Varley, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, recibió el Premio Estatal de Ciencias y Tecnología en la categoría de Labor Científica: “Para un científico es bonito que le reconozcan el trabajo que hace; no es tan común que un gobierno le reconozca; hay reconocimientos académicos por algún artículo, pero no por un gobierno”, señaló el científico.

En entrevista, Nick Varley explicó que se inscribió en la primera convocatoria del Premio Estatal de Ciencias y Tecnología para divulgar el trabajo que realiza en el volcán: “En Colima nos falta conocimiento; todavía hay gente que piensa que una vena del volcán pasa por debajo de Catedral, y no es cierto; siempre hay duda sobre la relación entre los sismos y la erupción volcánica”.

Entonces, continuó, “ésta es una buena oportunidad para que las personas vean que tienen ese volcán en su entorno y que recuerden el riesgo que representa”. Además, dijo que los jóvenes no recuerdan tanto el peligro que pude ocasionar el volcán: “Es importante que sepan que es algo bonito que pueden visitar un fin de semana, pero también tienen que estar al pendiente de cualquier noticia de las fuentes oficiales”.

Asimismo, comentó que desde 2000 se encuentra en la UdeC estudiando la actividad del volcán: “Ha sido a veces difícil por la situación que vive el país, afecta todo, incluyendo la investigación, pero me siento orgulloso de lo que he logrado; mi trabajo principal es el Volcán de Colima”, enfatizó.

“Tenemos muchos retos -agregó-, pero el objetivo principal es trabajar en formas de reducir el riesgo a que está expuesta la población, y hemos avanzado bastante en estos 23 años; el conocimiento que tenemos del volcán es mucho; nos falta, pero estamos avanzando”.

Nick Varley señaló que actualmente trabaja en un proyecto de Conahcyt, en el cual mide los gases: “Son componentes importantes en cualquier sistema de vigilancia de un volcán; una vez que tenga todos los equipos vamos a tener la posibilidad de medir más frecuentemente, y algunas mediciones que no se han hecho antes; eso puede ayudar a pronosticar la actividad del volcán, pues si hay algún cambio, por ejemplo, de composición del gas, eso nos diría que hay magma subiendo en el sistema”, explicó.

Asimismo, manifestó que estudiar el volcán es una responsabilidad: “Queremos tener avisos en tiempo y forma para que las autoridades tomen decisiones, por ejemplo, evacuar a la gente si es necesario; por eso es importante obtener la mejor información posible”.

El investigador dijo que cuentan con el Sistema de Alerta, que desarrollaron hace cuatro o cinco años: “Ésta es la forma de transmitir el estado del volcán a la población; por ejemplo, ahorita el volcán está en verde; este sistema no existía antes, es importante que siempre estemos al pendiente de cualquier cambio”.

“En estos momentos el riesgo es muy bajo, no podemos decir que no corremos ninguno, pero es muy bajo, básicamente depende donde esté el magma, y por ahora no hay magma cerca de la superficie, todo está muy profundo”, comentó.

Por último, comentó que en la actualidad también se encuentra asesorando a cuatro estudiantes que realizan sus tesis en temas relacionados con los volcanes. Destacó que tres de ellos cuentan con beca Conahcyt, que son una gran ayuda para motivarles a concluir sus estudios”, concluyó.