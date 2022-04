‘Mi hija está muerta’: padre de Debanhi

*»Me equivoqué, creí en la Fiscalía».

México.- “Mi hija está muerta”, expresó Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, en una entrevista a medios que ofreció esta madrugada, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que localizaron el cuerpo de una persona dentro de una cisterna de agua abandonada en el municipio de Escobedo.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoque, creí en la Fiscalía, yo pedía copias que es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo y exijo justicia en ese aspecto”, expresó el padre de la joven.

El miércoles, las autoridades estatales habían cateado dos lugares cercanos al motel Nueva Castilla —donde se localizó el cuerpo— un lote baldío y una empresa de transportes, un área en la que se le vio por última vez.

En redes sociales, usuarios reportaron una fuerte movilización policiaca alrededor del motel. Hecho que fue confirmado por la Fiscalía estatal.

El padre de la joven acusó que la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente, esto pese a que les dio su confianza en los peritajes. “No tenía nada la Fiscalía, por eso digo que me equivoqué porque les creí, soy culpable de haberles creído, yo le decía al fiscal ‘ahí está, ahí es’. Nunca nos creyó. Aquí tenemos el resultado, donde cinco o seis veces vinieron estos hombres dizque a hacer su trabajo. Hay culpables, que deben de pagar, tanto involucrados, como gente de la fiscalía, públicamente lo digo”, declaró. El primer reporte sobre la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldua se dio el 9 de abril, luego de haber sido vista por última vez en una fiesta en una quinta cerca de la carretera a Laredo, donde fue recogida por un presunto “contacto de confianza” y no regresó a casa .

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el cuerpo localizado corresponde al de la joven Debanhi.

