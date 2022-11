Memo Ochoa es limitado; Héctor Miguel Zelada

CN COLIMANOTICIAS

México.- Amado por unos, odiado por otros, Guillermo Ochoa se prepara para defender el marco del Tricolor durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. El guardameta del América es uno de los históricos del futbol mexicano, sin embargo, constantemente ha sido cuestionado por diversas facetas de su juego. En la última liguilla con las Águilas Ochoa no se mostró tan certero, sobre todo en la ida de las semifinales, ante Toluca, con un error que abrió la puerta a los Diablos.

Ochoa había tenido regularidad desde su regreso al nido de Coapa, pero la pifia llegó en el momento menos oportuno, no sólo porque le costó un duro revés a los capitalinos que les cortó una racha de 14 partidos sin perder, también porque se presentó a pocos días de que arranque de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Considerado el mejor atajador del futbol mexicano en la actualidad, Ochoa Magaña ha sido duramente cuestionado por la forma en que sale a cortar los balones, errores que han sido constantes en su carrera deportiva.

De acuerdo con la aplicación Sofascore, el meta americanista terminó en el decimosegundo sitio en cuanto a atajadas (52), no detuvo ningún penalti y obtuvo la novena mejor calificación en cuanto a sus colegas. Es decir, estuvo lejos de ser el máximo exponente en su posición, durante el Apertura 2022. Sin embargo, es un inamovible en la titularidad de la Selección Mexicana y está por jugar su tercer Mundial, pese a haber acudido a otros dos.

Héctor Miguel Zelada, arquero campeón con América y uno de los mejores cancerberos en la historia de la institución, ha sido un duro crítico en contra de Ochoa: “No sabe salir, no sabe jugar con los pies, porque de 30 a 40 metros tiene problemas. Es el mejor del mundo en su zona de confort. Punto y se acabó”, dijo Zelada en entrevista para ESPN. “No va porque no sale, porque tiene miedo de salir. Guillermo Ochoa quiere ser líder, pero no le alcanza”, agregó.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Ochoa ha disputado 684 partidos de diferentes competencias tanto en México como en Europa y ha recibido 925 goles, es decir, 1.3 tantos por partido.

Con la selección, tiene 131 partidos entre amistosos, eliminatorios, Copa de Oro, Copa Mundial, Copa Confederaciones, Copa América y Liga de Naciones de la Concacaf. Ha recibido 131 goles y le tocó defender el marco cuando México fue humillado por marcador de 7-0 ante Chile en 2016. Es decir, en su carrera a nivel de clubes y el combinado nacional ha recibido más de mil anotaciones.

Los números muestran que Guillermo Ochoa es uno de los arqueros más goleados en los últimos años, lo que genera dudas de cara a la justa mundialista y los críticos no perdonan la técnica que tiene el cancerbero americanista “Ochoa no camina el arco. Ochoa no camina ni un paso, Ochoa es un jugador limitado”, sentenció Zelada.

Sin embargo, el portero americanista tiene sus defensores: “Memo ya demostró que es un portero de nivel internacional”, manifestó Adrián Chávez, ex guardameta azulcrema.

“De ninguna manera comparto las críticas que le puede le puede hacer porque él (Ochoa) ha ido creciendo. Es un jugador fundamental como lo es hoy en América y en la Selección Nacional”, manifestó Adolfo Ríos, otro ex arquero campeón.

PORTEROS MEXICANOS CON MÁS ATAJADAS EN EL APERTURA 2022:

Nombre Club Atajadas

Carlos Acevedo Santos 74

Luis Malagón Necaxa 62

Alfredo Talavera FC Juárez 60

Rodolfo Cota León 57

Miguel Jiménez Chivas 56

Guillermo Ochoa América 52

Jonathan Orozco Tijuana 48

Julio González Pumas 34

PORTEROS MEXICANOS CON MÁS PORTERÍAS EN CERO EN EL APERTURA 2022:

Miguel Jiménez Chivas 7

Guillermo Ochoa América 7

Carlos Acevedo Santos 5

Luis Malagón Necaxa 3

Rodolfo Cota León 3

Alfredo Talavera Juárez 3

Jonathan Orozco Tijuana 3

Julio González Pumas 3

Con información de ESTO