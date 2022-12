Memo Ochoa de nuevo a Europa, ahora va al Salernitana, de Italia

CN COLIMANOTICIAS

México.- De nueva cuenta, Guillermo Ochoa dice adiós al América para seguir su camino con Europa, tres años después de que se diera su regreso a la Liga MX.

El martes Las Águilas informaron sobre la salida del portero, quien en 2019 fue recibido con mucha ilusión por parte de los fans aunque luego fue señalado como uno de los responsables de los fracasos recientes del equipo de Coapa.

El Tano Ortiz y la directiva americanista esperaron hasta el final la decisión de Paco Memo respecto a la oferta que le hicieron de renovación.

Al parecer no tenían muchas dudas de que Ochoa continuaría defendiendo el arco del América luego de concluir su participación en el Mundial de Qatar, no obstante, al final se quedaron sin su portero estrella quien volverá a Europa y al hacerlo como agente libre no representó ningún beneficio económico para el América.

En ese aspecto, Ochoa se fue como lo había una década atrás, sin que el América pudiera ganar algo con su salida.

Mediotiempo recuerda que, tras haber sido portero suplente en el Mundial de Sudáfrica 2010, Ochoa dejó cumplir su contrato con América para iniciar su andar por Europa en 2011.

El arquero llegó al Ajaccio, club francés recién ascendido a la Ligue 1, que se hizo de sus servicios sin pagar un peso a las Águilas.

En los ocho años que permaneció en Europa, también jugó en LaLiga con Málaga y Granada, además del Standard de Lieja en Bélgica.

Y en 2019 regresó al América como figura, tras tener dos buenas actuaciones en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018 pero no fue el regreso soñado por los resultados y al final la afición no estaba tan conforme con su desempeño.

A sus 37 años, Memo Ochoa jugará al Salernitana de la Serie A en su segunda etapa en Europa.

Con información de Marca