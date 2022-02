Mega desabasto de agua en Tecomán por fallas en la red principal

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Este domingo se tiene un desabasto generalizado de agua en Tecomán debido a fuertes daños a líneas de conducción principal, el cual desde la noche del sábado se está atendiendo.



Por su parte, el director del organismo Jesús Rojas Fermín informó que al registrarse una fuerte fuga de agua en calle Libertad esquina con Pedro Gutiérrez, se esperó hasta que se apagará el equipo de bombeo por la tarde para empezar a repararla, sin embargo al abrir se notó una ruptura en la tubería principal llamada línea de conducción de 10 pulgadas, “se estuvo trabajando toda la noche, sin lograr repararla porque se requiere de material especial que no es de fácil adquisición”.



Jesús Rojas Fermín, Director de la COMAPAT, confirmó que ya se contactó a un proveedor que estará trayendo el material, sin embargo, se apagaron todos los equipos porque las líneas de conducción están interconectadas en toda la ciudad.



“Si un equipo de bombeo está prendido habrá agua que pase por esa tubería y para poder trabajar en esa área se requiere que no pase nada de agua. Por ello se tomó la decisión de apagar todos los equipos”.



Hasta el momento el organismo operador de agua no ha precisado cuándo se restablecerá el suministro de agua a los habitantes.