Médicos Cubanos deben revalidar su licencia y cédula profesional en México

*Existen en Colima médicos desempleados, reconoce José Madrigal Galván.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Como integrante de la comunidad médica del Estado de Colima, José Madrigal Galván, afirmó que ante la próxima llegada de 60 médicos cubanos a Colima como parte del Programa de Contratación de Médicos Especialistas para el IMSS-Bienestar se debe analizar es la legalidad para que puedan ejercer la medicina.

Señaló que de acuerdo a la legislación correspondiente, si un médico extranjero viene a México y quiere trabajar al país, tiene que tramitar anticipadamente que le revaliden su licencia.

“Ignoro si los cubanos hicieron eso, si realizaron ese trámite pueden trabajar sin ningún problema, pero si no han hecho ese proceso, deben solicitar autorización y sacar la revalidación de su cédula profesional”, dijo.

Respecto al hecho si serán desplazados profesionales de la medicina en el estado, el aspirante a dirigente sindical de la Sección XII del SNTISSSTE, dijo que “lo que han manejado siempre es que algunos médicos no quieren irse a las áreas rurales, Eso es lo que manejan las autoridades y el gremio y que por eso traen a esa gente para que se vayan a lugares desprotegidos, poblaciones muy pequeñas, o poblaciones de alto riesgo, eso es lo que se maneja”.

Per sin embargo dijo que “también vamos a estar al pendiente de que los médicos que lleguen traigan las credenciales académicas adecuadas para cubrir un espacio, es decir, si un médico cubano llega como médico general, no puede entrar como ginecólogo, internista, traumatólogo, cardiólogo, neumólogo, o la especialidad que usted me diga, vamos a estar al pendiente de eso”.

Indicó que el Colegio de Médicos tiene que pronunciarse al respecto, así como las autoridades también, “hasta donde yo sé, no lo han hecho, pero si ya lo hicieron y no me enteré les ofrezco una disculpa por no saberlo yo, pero hasta donde yo me he enterado no ha habido publicaciones en donde se pronuncien”.

Madrigal Galván dijo que existe desempleo en el sector. “No es necesariamente porque no les ofrezcan trabajo, entendemos que son salarios bajos y quizá hay quienes pensarán que no es un salario acorde a su preparación y por eso declinan a aceptar algunos trabajos”.

Los médicos cubanos vienen a apoyar el programa IMSS-Bienestar, sin embargo dijo que desde hace años “se ha venido hablando de la universalidad de los servicios de salud y que quieren englobar a los servicios de salud en un solo proyecto, ya tiene muchos años, entonces en cualquier momento podría también ingresar el ISSSTE a esa modalidad, pero hasta el momento no es un hecho, pero tampoco se descarta”, dijo.