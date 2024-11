Por: José Díaz Madrigal

Cuando en marzo de 1981 el presidente Reagan de los Estados Unidos, resultó herido en el tórax; luego que un loco le disparó con una pistola calibre 22. Rápidamente fue conducido al Hospital Jorge Washington de la capital estadounidense.

Al llegar al nosocomio, los médicos vieron al herido pálido, jadeando y con un fuerte dolor en el pecho. Hubo necesidad de practicar de urgencia una toracotomía, para ligar arterias y venas sangrantes y también para sacar la bala que se detuvo a poca distancia del corazón.

Como muchos de los grandes, Reagan aún en circunstancias adversas no perdía el sentido del humor. Una vez en la mesa del quirofano, antes de la anestesia, dijo a los médicos: “Espero que sean todos republicanos”. El jefe de traumatología que lo iba a intervenir, un demócrata recalcitrante le contestó: “Hoy somos todos republicanos, señor presidente”.

Mientras operaban a Reagan, sucedió que el vicepresidente estaba fuera de la capital. Entre tanto el poder ejecutivo momentáneamente se encontraba acéfalo. En ese intervalo de tiempo, alguien tenía que tomar las riendas del poder. Entonces aparece en escena el secretario de Estado general Haig, informando a compañeros del gabinete; que cualquier asunto que tuviera que resolver por orden presidencial, lo tenían que consultar con él. Así de poderoso y cercano al Poder Ejecutivo ha sido el Departamento de Estado de la Unión Americana.

La semana que terminó, el republicano Trump, ya como presidente electo, hizo el nombramiento de varios miembros que van a integrar su administración, el próximo mes de enero, cuando tome posesión del cargo otra vez. Dentro de éstos, quien llama la atención por la importancia especial que tiene para México y en general para Latinoamerica, es la designación de Marco Rubio.

Marco Rubio es el primer hispano que llega al influyentisimo Departamento de Estado en Norteamerica. Éste político conservador nacido en Florida de padres cubanos, es senador desde hace más de diez años, además ha sido uno de los integrantes del Congreso más destacados. Ha sido parte del estratégico comité del senado que trata los temas de seguridad y relaciones internacionales.

Rubio ha mostrado una línea dura frente a Cuba, Venezuela y México. Su implicación de larga data en el mencionado comité, le ha permitido adquirir amplia experiencia en aspectos de seguridad nacional, con países problemáticos.

Por lo que toca a México, Marco Rubio en distintas ocasiones, en la tribuna que ofrece el Congreso de los Estados Unidos; acusó a López Obrador, de haber entregado parte del territorio mexicano a grupos delincuenciales. Sin embargo no fue siempre así, cuando AMLO resultó ganador en 2018, Rubio le mandó el siguiente mensaje: Felicidades a los mexicanos por elegir democráticamente al nuevo presidente. En virtud de la importancia que tiene México para los Estados Unidos, debemos trabajar en el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernanza democrática, para propiciar una región estable y segura.

Gobernanza democrática y Estado de derecho fue justamente lo que no hizo AMLO. Por alguna razón no aclarada, el presidente Biden y el secretario de Estado Blinken, le tuvieron demasiada tolerancia y consideración a su vecino del sur.

Dentro de un par de meses que tome el control el presidente Trump, ya no va a pasar algo parecido; se van a terminar las consideraciones. En primer lugar porque Trump ya no es el mismo que en su primera administración, trae más experiencia y viene más combativo. En segundo lugar porque Marco Rubio, como buen hispanohablante -pa’que la cuña apriete debe ser del mismo palo- conoce mejor que Blinken los problemas y la orientación del actual gobierno mexicano, que no puede o mejor dicho no quiere resolver la tremenda inseguridad y, está haciendo un verdadero desmadre con el sistema de justicia y el respeto a la vida humana.

Bienvenido Marco Rubio, porque va a servir de freno a la vocación gubernamental mexicana de acabar con la justicia y el derecho a la vida.

