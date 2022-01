Marchas exploratorias buscan reducir 10% anual la violencia de género: Tey Gutiérrez

*Desplegamos acciones contundentes para combatir la violencia contra la mujer, anuncia la Presidenta Municipal.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Tey Gutiérrez Andrade, Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, señaló que la política pública de las marchas exploratorias de seguridad forma parte de una gran estrategia con la que su gobierno busca disminuir cada año en un 10 por ciento la incidencia de delitos contra la mujer.

Al término de la marcha exploratoria realizada en la colonia Del Valle, la Alcaldesa recordó que un objetivo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 es el reducir en un 10 por ciento la incidencia de violencia contra las mujeres.

Entre otras acciones para lograr la disminución de delitos contra las mujeres, informó la contratación de más policías, su profesionalización permanente, mayor equipamiento y dignificación de su situación laboral.

Mencionó también la designación de tres mujeres como comandantas de turno, “tres policías con experiencia y reconocida trayectoria en la Dirección de Seguridad Pública que tienen la sensibilidad para el tratamiento de casos de violencia de género e intrafamiliar”.

A las vecinas de la colonia Del Valle les contó sobre la rehabilitación de las casetas de vigilancia, el incremento de patrullas policiacas y destinar parte de ellas como fuerzas de reacción contra la violencia de género.

“Estamos desplegando acciones contundentes para combatir la violencia contra la mujer. En la Villa le decimos no a la violencia, no a la impunidad de los agresores, no a la inoperancia de las instituciones y sí a la garantía de seguridad y desarrollo de todas las mujeres”, señaló.

COLONIA DEL VALLE

Durante la marcha exploratoria, las vecinas de la Del Valle, acompañadas por funcionarias y funcionarios públicos encabezados por la Presidenta Municipal Tey Gutiérrez, detectaron elementos que ponen en riesgo su tranquilidad, principalmente luminarias sin funcionar, lotes baldíos con maleza crecida y falta de limpieza en el jardín en la calle Sonora.

Durante el recorrido fueron reparadas tres lámparas de alumbrado público y se asumió el compromiso de atender el resto de peticiones en los siguientes días.