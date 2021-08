Marchan familiares de desaparecidos en Colima

*Alrededor de medio centenar de familiares, amigos y agrupaciones de desaparecidos se manifiestan en el Día Internacional de las Personas Desaparecidas.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Alrededor de medio centenar de familiares, amigos y diversas organizaciones civiles marcharon este día para conmemorar el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, en exigencia de que se “presenten con vida” los más de mil 700 desaparecidos que se tiene registrados en la Entidad”.

La ONU estableció el 30 de Agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Desde temprana hora los manifestantes se empezaron a reunir entre las avenidas Camino Real y Felipe Sevilla del Río, desde donde partieron con rumbo al Congreso del Estado, haciendo una para en el plaza que rebautizaron como “La Plaza de los Desaparecidos”, y de ahí siguieron hasta la Basílica Menor Catedral de Colima, donde realizaron una manifestación y recordatorio de las personas desaparecidas.

En su parada en el Congreso del Estado exigieron la intervención de los diputados locales para que apoyen para encontrar a las personas desaparecidas y legislen sobre el particular y exigieron “no se olvide a las familias de las personas desaparecidas, quienes están atravesando un momento muy difícil”.

La Red de Desaparecidos Colima que junto con otras agrupaciones organizaron esta marcha señalaron que “hoy queremos hacer un llamado a la sociedad colimense a unirnos y a tratar de resolver este gran problema que paso a paso está minando la seguridad de nuestro estado, de nuestras casas, en nuestras colonias, en nuestro país”.

Externaron que no venimos a pedir compasión, expresó, por la situación que vivimos, queremos comprensión, queremos que todo el mundo vea como día a día este delito crece a pasos agigantados y va deteriorando a nuestra sociedad y no existe una respuesta oportuna y contundente por parte de nuestras autoridades; “recordemos que nadie hará por nosotros, lo que nosotros mismos no hagamos”.

Culpar al gobierno de esta situación no basta, es tiempo de hacer lo propio, con apoyo de la sociedad, de los funcionarios responsables de brindar seguridad y garantizar la justicia para todos los ciudadanos.

Todos los integrantes de cada uno de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas queremos hacer un llamado a toda la sociedad “a todos y cada uno de los habitantes colimenses a unirnos, a ser empáticos y solidarios con este llamado”.

Este clamor de justicia para nuestros ausentes, que desgraciadamente cada vez son más y parece no tener fin. Estamos a tiempo de poner un freno en la desaparición de personas que no solo afectan un solo grupo de personas de la sociedad, este problema crece y terminará ahogándonos en sangre y abandono.

Es de señalar que esta marcha-manifestación concluyó en la Catedral de Colima a las 12:30 se tendrá una misa especial para familiares de desaparecidos de todo el estado.