Locatarios del Mercado Cuauhtémoc en Tecomán enfrentan bajas ventas y deterioro

Luis Rosales Chávez| CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado Cuauhtémoc, Rosa Elena Gómez, señaló que el deterioro del mercado y la competencia con los centros comerciales han afectado considerablemente las ventas de los comerciantes.

“Las ventas han bajado bastante. Antes no había tantos centros comerciales como ahora, y además, el deterioro del mercado influye mucho. No se han podido hacer mejoras por diversas circunstancias, y eso desmotiva a la gente a venir, porque el mercado no está en óptimas condiciones”, explicó Gómez.

Sin embargo, destacó que la actual administración municipal ha mostrado interés en mejorar las condiciones del mercado y recuperar su importancia como centro de abasto tradicional. “Hay confianza en el presidente Armando Reyna. Se nota que tiene muchas ganas de que el mercado vuelva a ser lo que era antes”, afirmó.

Gómez recordó a la población que en el Mercado Cuauhtémoc pueden encontrar una gran variedad de productos, desde frutas y verduras hasta ropa, manualidades, lencería y carnicerías. También hay restaurantes con comida tradicional, ofreciendo una alternativa completa para los consumidores locales.