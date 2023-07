Lionel Messi marca dos goles como titular en Miami

Tras salir del banquillo el viernes por la noche para marcar el gol de la victoria en su debut, el campeón del mundo no perdió el tiempo en su primera titularidad con el equipo de la MLS.

Busquets 🤝 Messi

Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023