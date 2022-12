Lensa, la app que utiliza inteligencia artificial para retratos digitales

CN COLIMANOTICIAS

México.- Si has iniciado sesión en alguna aplicación de redes sociales esta semana, probablemente hayas visto fotos de tus amigos, pero reinventados como princesas de cuento, personajes de anime o seres celestiales.

Todo se debe a Lensa, una aplicación que utiliza inteligencia artificial para presentar retratos digitales basados en las fotos que envían los usuarios.

Las imágenes que circulan en línea son productos de la función «Avatares mágicos» de Lensa. Para probarlo, primero deberás descargar la aplicación Lensa en tu teléfono.

Una suscripción de un año a la aplicación, que también brinda servicios de edición de fotos, cuesta US$ 35,99. Pero puedes usar la aplicación en una prueba gratuita de una semana.

La generación de los avatares mágicos requiere una tarifa adicional. Siempre que tengas una suscripción o una prueba gratuita, puedes obtener 50 avatares por US$ 3,99, 100 por US$ 5,99 o 200 por US$ 7,99.

Lensa recomienda a los usuarios enviar de 10 a 20 selfies para obtener los mejores resultados. Las imágenes deben ser primeros planos de tu cara con una variedad de diferentes fondos, expresiones faciales y ángulos. Lensa también estipula que el servicio solo debe ser utilizado por personas mayores de 13 años.

Lensa es un producto de Prisma, que alcanzó popularidad por primera vez en 2016 con una función que permite a los usuarios transformar sus selfies en imágenes al estilo de artistas famosos.

La aplicación explica en su política de privacidad que usan la tecnología API TrueDepth, y las fotos proporcionadas por el usuario, o «datos faciales», se usan «para entrenar nuestros algoritmos para que funcionen mejor y muestren mejores resultados».

Con información de CNN