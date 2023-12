LaVilla y Colima: la disputa

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea

Los ánimos se han caldeado con respecto a quiénes se disputarán dos de los municipios más importante y emblemáticos del estado: La Villa y Colima. Por el lado del PRIAN, me queda claro que sería un error grande intentar sacar de la jugada a Margarita Moreno (Colima) y Tey Gutiérrez (Villa de Álvarez), quienes, contra viento y marea, han hecho un trabajo relevante y hasta plausible en ambos municipios, cercano a la gente, muy activo y de trabajo constante y palpable. No han tenido tampoco escándalos de corrupción, como se tuvieron en el pasado (con Locho Morán o Héctor Insúa) y en sus sindicatos hay una relación cordial, de trabajo en equipo. No habría razón para intentar descarrilar estos proyectos, no les conviene incluso a quienes lo impulsan. Margarita Moreno y Tey Gutiérrez podrían competir perfectamente, e imponerse, a la propia Viri Valencia (candidata por Morena para Colima, sin experiencia en el ámbito de la administración pública) o Vladimir Parra y Memo Toscano, políticos activos, es verdad, ambos ahora en cerrada pelea por la candidatura), pero desafortunadamente sin el empuje para sacar una elección que derrote a Tey Gutiérrez, la actual munícipe. La disputa entre Vladimir y Memo es a su vez la disputa entre la gobernadora Indira Vizcaíno (quien ha mostrado más inclinación hacia Vladimir) y Mario Delgado (con simpatía hacia Memo). Supongo que se impondrá la gobernadora y dejará a Vladimir en un segundo puesto en las elecciones para que funja como regidor, nada mal pero poca cosa para las ambiciones de Vladimir Parra. Memo Toscano conoce más el territorio de la Villa y ha trabajado de cerca a la gente, lo que podría darle mayor legitimidad electoral. Aun así, no creo que le gane a Tey. La Villa, para ellos, es como la rifa del tigre y en ello les puede ir, en el ajedrez político por venir, el rumbo de su carrera política. Pero volvamos a Colima capital y pensemos en la misma forma en que lo hemos hecho en la Villa. Será una elección de estado, seguramente, pero aun con esto no creo que se pueda vencer la avanzada de Margarita Moreno, dejando a Viri Valencia en una gris regiduría y con un estigma de perdedora, así pida permiso y vuelva a ocupar algún cargo que le dé más visibilidad política. Sería, creo yo, más competitivo el propio Víctor Torres, conocido como #LordPepino, que la propia encargada de los programas del bienestar. Por otro lado, cabe decir que la idea de que Riult Rivera sustituya a Margarita Moreno en la candidatura por la alcaldía colimense, me parece un barullo innecesario precisamente por lo que he venido diciendo. No es que Riult Rivera sea un mal candidato, al contrario, pero en este momento en su coyuntura lo veo más como un senador que como un alcalde, especialmente por la avanzada que lleva Margarita Moreno y que no se puede desaprovechar. Ya veremos en qué termina esta disputa, pero por lo pronto hay que estar atentos a los acontecimientos inmediatos por venir, pues ellos marcarán la pauta del rumbo que tomarán las piezas electorales de 2024.

