LAS COORDINADORAS DE LAS CORCHOLATAS EN COLIMA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Pareciera que “sí es tiempo de las mujeres” con el proyecto de sucesión que impulsa desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador porque hasta los hombres “corcholatas” buscaron a mujeres como sus representantes, las coordinadoras de campaña de los presidenciables de Morena en Colima son precisamente puras damas y son las siguientes:

1.- Claudia Sheinbaum su coordinadora estatal en Colima es la gobernadora Indira Vizcaíno Silva quien controla todas las dependencias del gobierno estatal, con suficientes recursos para empoderar a la sucesora presidencial, además, tiene influencia en las dependencias federales en la entidad, así como con las estructuras de comité directivo estatal de Morena y sus representantes en los municipios, con las y los legisladores locales morenistas y algunas presidentas municipales de su partido, además influye en los medios informativos, sin duda su operación política supera al resto, además la Ex Jefa del Gobierno de la Ciudad de México es la corcholata que más veces ha venido a Colima por la amistad que tiene con la mandataria.

2.- Marcelo Ebrard El equipo de Ebrard decidió conformar tres grupos de pre campaña en la entidad, que trabajan en forma independiente y la mayoría casi a escondidas, porque varios son empleados del gobierno federal y estatal, pues temen represalias y despidos, decidieron designar como coordinadora estatal a la senadora Gricelda Valencia de la Mora, quien realiza actividades de promoción en los diferentes municipios, más sin embargo, ha trascendido que no cuentan con recursos para fortalecer sus actividades.

3.-Adán Augusto López, Con la designación de César Yáñez Centeno como Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, por lógica política se fortaleció la ex candidata a la gubernatura Claudia Yáñez Centeno, quien fue nombrada como la Coordinadora del ahora Ex Secretario de Gobernación. Su fortaleza mayor está en Manzanillo.

Promueven el “Movimiento Para Que Siga López en Colima”, Claudia Yáñez informó que ya han sido instalados casi el 95% de los Comités de Protagonistas en la entidad, los cuales buscan la consolidación de la transformación de la 4T, realizó un importante evento en el monumento al Pez Vela, en el centro de Manzanillo, y tras la toma de protesta del comité municipal que coordina Martha Zepeda del Toro, aseguraron que visitaran localidades y colonias del municipio, luego entonces la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez es parte del proyecto presidencial de Augusto López.

4.-Ricardo Monreal Ávila La precampaña de Monreal en Colima ha sido opaca como en la mayoría de las entidades ya que el aspirante presidencial ha estado más ocupado en defenderse y sostenerse ante los jaloneos con Mario Delgado y el presidente del país, claramente deseaban dejarlo fuera, tambaleaba su candidatura por no alinearse, todo ello, a pesar de que Monreal es toda un hombre institución, es una de las personas más experimentadas en la política nacional y que apoyó al ahora presidente en su campaña durante 20 años, con una gran trayectoria nacional, inclusive fue quien Coordinó al grupo de senadores Morenistas, y lo hizo con habilidad política, más sin embargo sus desencuentros por no coincidir con las indicaciones superiores, lo marginaron, lo que consideraba injusto y luchó para sostenerse, finalmente el presidente del país lo consideró oficialmente corcholata, por ello no tuvo tiempo ni el ánimo de crear comités estatales en su apoyo, pero una de las mujeres activistas de Monreal en Colima que trabaja en las comunidades rurales colonias es la presidenta de la Asociación Estatal de Fundadores de Morena; Graciela Velasco Romero.

Respecto a los representantes o coordinadores en Colima de campaña de los presidenciables que entraron de relleno al final para hacer montón y apuntalar a Sheinbaum, Manuel Velazco del Verde y de Gerardo Fernández Noroña del PT no se ha dicho nada en Colima, no son los presidentes de los partidos en el estado, pues solo se sabe que las dos coordinaciones en Colima las operan directamente los Comités Ejecutivos Nacionales de cada partido.

Por todo lo anterior, si el escenario de Colima es similar en todos los estados que gobierna Morena que por cierto son 23 incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, y los gobernadores de esos estados coordinan a Claudia Sheinbaum, amigos lectores mejor sean ustedes mismos los que hagan una sencilla reflexión y valoren anticipadamente quién es quién en Colima y en el país, ¿Podrá desterrarse el dedazo presidencial en México?

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.