“Las acciones a fondo del FCE”

Por: Rogelio Guedea.

La pandemia del Covid paralizó a muchas empresas e instituciones de todo tipo, públicas y privadas, pequeñas o grandes, pero por fortuna no paralizó las acciones en favor del libro y los lectores del Fondo de Cultura Económica, liderado por Paco Ignacio Taibo II y un gran equipo de colaboradores. No sólo no detuvo las acciones del FCE, sino que,

con ese ímpetu característico de Taibo II, las aceleró aún más. Si bien 2021 fue un año difícil, fue en este pasado año que precisamente el FCE llevó a cabo una serie de proyectos que impactaron de muchas maneras el acceso a los libros de esta importante casa editorial, que cuenta con sedes en otras partes de Latinoamerica (como Argentina, Chile, Perú), España y Estados Unidos (San Diego). Uno de los principales propósitos de la nueva filosofía del FCE es que los lectores tengan verdadero acceso a la información y al conocimiento y que razones de costo o distancia no sean un impedimento, por eso el pasado año se publicaron muchas novedades editoriales (178) y se reimprimieron otro número significativo (382) con precios realmente bajos, publicando por primera vez novel gráfica, la cual en otros países (como Estados Unidos) es muy popular. Así mismo, se lanzó una colección con lo mejor de la literatura mexicana titulada #21ParaEl21, de la cual se repartieron de forma gratuita 2 millones de libros, priorizando a los sectores más vulnerables del país. Es una colección realmente de lujo que incluye a autores como Luis Villoro, Vicente Riva Palacio, Guillermo Prieto, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Carlos Monsiváis, Rosario Castellanos, Guadalupe Dueñas, Elena Poniatowska, etc. Por si esto no fuera poco, se crearon cerca de 10 mil clubes y salas de lectura con el único fin de reforzar el fomento de la lectura y la promoción de la misma, y con el objetivo de crear lazos entre autores y lectores, el FCE realizó 227 presentaciones de libro y participó en 50 ferias de libro tanto de forma virtual como presencial, entre las cuales destacan la de Palacio de Minería, FIL Guadalajara, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán, Coahuila, la Feria del Zócalo, etcétera. Para reforzar esta iniciativa se continuó con el programa #DesdeElFondo, donde se dan conocer las novedades editoriales y se comenta sobre próximos

eventos y participaciones de la editorial, y la exitosa iniciativa #PasiónPorLaLectura y gran venta por el teléfono rojo, la cual pone a la venta títulos a precios muy bajos. Finalmente, entre las acciones a fondo destacaron también las campañas de promoción de la lectura en más de 63 colonias vulnerables en donde se distribuyeron de forma gratuita más de 100 mil libros, beneficiando a miles de niños y niñas que antes no tenían la oportunidad de acceso a los libros. Estas son sólo algunas de las acciones a fondo que ha realizado el Fondo de Cultura Económica durante el año que se fue y que es importante destacar pues se trata de un esfuerzo realmente inédito en el país por parte de una editorial que cada vez más parecía ser exclusiva de unos cuantos autores y de unos cuantos lectores, y que ahora, gracias al ímpetu de Paco Taibo II y su gran equipo de colaboradores, ha podido literalmente sacar los libros a la calle para encontrarse con sus lectores en los jardines, las plazas públicas, los paraderos del transporte, las escuelas, etcétera. El camino está trazado y seguramente este año el Fondo de Cultura Económica nos volverá a sorprender con novedades y programas editoriales que nos seguirán corroborando que el libro, la educación y la cultura son las herramientas principales de nuestra transformación como país.