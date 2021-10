Lamentan traición a ‘Fuerza por México’

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- «Es totalmente falso que nuestro partido Fuerza por México se agrupará al Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario en Colima en la siguiente sexagésima legislatura, esa información es falsa, debemos aclarar bien, quien se alió en rueda de prensa no fue ningún representante de nuestro partido, fue solamente Rigoberto García Negrete, expresidente estatal de Fuerza por México y él ya no pertenece a nuestro Instituto», así lo señaló el actual presidente estatal de Fuerza por México en Colima, Ángel Francisco Palomino Campos ante la pregunta de reporteros a la salida del Congreso Local.

Agregó Palomino Campos que García Negrete los traicionó en plenas elecciones, «indebidamente está ocupando hoy una diputación local plurinominal porque sustituyó la lista original de plurinominales y se anotó como primero en la lista, aprovechándose del cargo en la dirigencia estatal, renunció al partido, pero mañosamente no se eliminó de la lista como debió hacerlo moralmente, ese cargo lo ganó nuestro partido a nivel estatal no él como persona, así lo aseguró el actual presidente estatal Ángel Francisco Palomino Campos, yo creo que debemos hablar claro y fuerte».

El dirigente estatal de Fuerza por México Ángel Francisco Palomino Campos aseguró que el expresidente estatal de Fuerza por México García Negrete les falló a los ciudadanos y seguidores del partido porque esa posición es de todos los equipos de FxM a nivel estatal «y ahora se va con otro partido, consideramos que es una traición política, no debió inclusive tomar el cargo de legislador porque debe reconocer también que renunció a nuestro partido pocos días antes de la elección del pasado 6 de junio, ya no tenía derecho de ser votado por su renuncia, pensó que no ganaríamos ninguna posición y andaba apoyando a otro proyecto, es una clara traición a la gente que votó por Fuerza por México, y a la dirigencia nacional y la realidad es que el derecho le corresponde a una mujer que estaba en segundo lugar».

Palomino Campos agregó finalmente que esa diputación local de Fuerza por México le pertenece legítimamente al partido, «pero vamos a valorar éste conflicto con la dirigencia nacional, quien debió ser llamada a ocupar la diputación es una mujer no García Negrete, y deseo agregar que se ganaron algunas regidurías de Fuerza por México en ciertos municipios, pero ellos se han mantenido firmes porque han establecido algunos acuerdos de colaboración para la solución de la problemática ciudadana de los municipios que representan y continuarán coordinándose con la dirigencia estatal y nacional».