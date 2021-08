La visita del presidente/Indira empoderada y respaldada/Incubadoras de Covid…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado

El pasado sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el estado de Colima en medio de una crisis financiera, impago de trabajadores estatales, incremento de casos y decesos por Covid y el anuncio del programa de la Secretaria de Bienestar. Su primer mensaje fue que apoyará la federación a los trabajadores del estado, y es que debemos recordar que días antes de la llegada de Amlo a la capital del estado de Colima la capital era escenario de manifestaciones de los maestros de la Sección 39 del SNTE y de los trabajadores de las diferentes dependencias estatales. La esperanza de una respuesta que diera certidumbre a los pagos de las quincenas de julio a diciembre de los trabajadores del estado era únicamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomara el control de la situación, y resolviera el tema del impago de los trabajadores estatales, para ello propuso una reunión con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva para ver el tema de la nómina, y aparte de garantizar el pago justo como un derecho humano aseguro que «la federación apoyará a los trabajadores, no se trata de hacer polémica, sino de resolver el tema. De inmediato los afectados se volcaron en elogios y agradecimiento para el presidente de la República, a través de las redes sociales. El mensaje más importante del mandatario fue cuando habló del tema e las participaciones federales, dónde el presidente López Obrador aclaró que ‘Colima ha recibido todo y poco más de lo que se destina en este rubro», y dejó en claro el papel tan importante que tendrá Indira Vizcaíno Silva desde hoy y hasta la transmisión del poder estatal el primer día de noviembre. El presidente vino a resolver un tema histórico para nuestra entidad, pues nunca se había retenido el pago a los trabajadores

INDIRA EMPODERADA, una imagen dice más que mil palabras, para eso basta ver el respaldo, la atención y respuesta inmediata que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo para con la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, quien ya se ha reunido con diferentes integrantes del gabinete federal, para trabajar con antelación, la interminable lista de pendientes en el estado de Colima. Empoderada y respaldada la gobernadora electa avanza en caballo de hacienda para lograr un mejor Colima.

INCUBADORAS DE COVID son aquellos lugares públicos y privados dónde al no respetar las medidas de prevención anticovid, se convierten en las zonas más riesgosas para que los contagios se disparen. Si en lugares abiertos hay riesgos, imagínese en aquellos que están cerrados y con aire acondicionado. Si a esto le agregamos que no respetan la sana distancia, el aforo maximo y los horarios para actividades no escenciales, entonces si tenemos una incubadora de Covid dusfraza de negocio.

LOS REMOS DE LA PANGA REMAZO: que nadie se equivoque, los puestos del gobierno estatal que entrarán en funciones a partir del primer día de noviembre, serán avalados por la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, quien pondrá palomita, será ella y nadie más.

REMO: en cuestiones laborales hay abusos que no se olvidan y cuando esto es reiterativo en un centro de trabajo se convierte en un delito. Hostigar trabajadores, no brindar prestaciones de ley, discriminar y otros más, es lo que ya se excedieron las hermanas Vero y Gina Rendón, quienes incluso, no respetan a nadie, mucho menos a las disposiciones del sector salud por el tema de Covid. En otras entregas hablaré de este tema que ya tiene una cuenta muy larga de afectados.

REMITO: quédese en casa, no salga, cuidese y cuide de todos. El Covid está avanzando a pasos agigantados. Respete medidas, ya muchas personas murieron, entre ellos familiares y amigos.