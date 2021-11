La vacuna Cansino deja de ser efectiva; maestros demandan otra vacuna

*Docentes y personal educativo manifiestan su preocupación sobre la vacuna CanSino que “ya no nos protege”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Luego de que diversos estudios nacionales e internacionales demostraron que la Vacuna Anticovid-19 CanSino disminuyó al cabo de seis meses su eficacia, maestros, adultos mayores e incluso personal médico del Estado de Colima han venido demandando se les aplique una nueva dosis del antígeno, pero ahora utilizando alguna otra marca de Laboratorio y que sea reconocida no solo por países Europeos y estados Unidos sino por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Información relevante de la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que Con corte al 5 de abril, en México se han aplicado 3.3 millones de vacunas de CanSino.

Una parte de ellas se ha aplicado estratégicamente a adultos mayores y maestros de varias entidades con la idea de facilitar la logística de aplicación, dado que es la única que se utiliza en México que se maneja bajo esquema de una sola dosis.

No obstante, como CanSino ha reconocido previamente, la eficacia disminuye al cabo de seis meses, y ahora México formará parte del ensayo clínico de segunda dosis de la vacuna.

Los primeros reportes sobre baja de anticuerpos al cabo de seis meses de la aplicación de CanSino aparecieron en septiembre del año pasado por parte del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos.

La Vacuna Cansino fue diseñada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y Cansino Biologics.

Ante dicha información, docentes colimenses, a los que ahora se suman adultos mayores y personal médico, se suman a la demanda para que se les aplique una nueva dosis de vacuna Anticovid, pero ahora de “una marca aceptada por las autoridades de la organización Mundial de la Salud (OMS).

Las quejas de maestros y médicos de todo el país no han sido escuchadas por las autoridades sanitarias federal y por el mismo Gobierno de la República y se rechaza en los Centros de Vacunación contra el Covid aplicarles un nuevo antígeno.

La misma Organización Mundial de la Salud ha considerado que la vacuna CanSino tiene baja efectividad al Covid 19 y no ha sido validada por la OMS, motivo por el cual al transcurrir ya seis meses de haberse inmunizado la docente intentó vacunarse con dosis de otra farmacéutica.

Esta situación ha impedido que docente, personal médico y adultos mayores que busca viajar a Estados Unidos por los festejos navideños no lo puedan hacer por las restricciones existentes en el vecino país del norte a causa de la vacuna recibida (CanSino).

Algunos docentes, a través de las redes sociales, manifestaron su inconformidad y exigieron ser vacunados con otro antígeno que no sea CanSino, ello por el inicio de Clases presenciales.

Algunos escribieron: “Todos los docentes y personal educativo traemos la preocupación sobre la vacuna CANSINO, la cual ya NO nos protege (porque las mismas autoridades comentaron que solo dura 6 meses), NO está avalada por la OMS, NO permite que podamos viajar.

“Mi preocupación y molestia es que se nos niega una segunda dosis y se nos niega otra vacuna.

“Mis preguntas son:

¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación por salvaguardar la integridad de sus docentes y personal educativo?

“2. ¿Qué está haciendo el sindicato para exigir la seguridad de su gremio?

“3. ¿Qué vamos a hacer como docentes para EXIGIR que se nos brinde una nueva vacuna?

“Recordemos que la flamante Secretaria de Educación Delfina y las autoridades presumen que los docentes ya están vacunados, pero que todo el mundo sepa que nos vacunaron con una vacuna NO APROBADA y QUE YA PERDIÓ SU EFECTIVIDAD”.