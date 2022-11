La Universidad Intercultural de Colima formará a abogados humanistas

Por: Ángel Durán

La Universidad Intercultural de Colima, que recientemente empezó a trabajar en sus instalaciones ubicadas en el municipio de Comala, Colima, tiene la carrera de derecho, esta con una visión totalmente diferente a la formación de los abogados que tienen las universidades privadas y la pública como la Universidad de Colima que forma profesionistas de la abogacía bajo una perspectiva de la competencia, mucho más mercantilizado y esta institución académica tiene como objetivo sacar abogados y abogadas que defienden los derechos de interés colectivo.

Estos derechos de la colectividad, se está pensado en que, quienes egresen de esa carrera, sean profesionistas humanistas, que defiendan los derechos de las comunidades indígenas, defiendan a los grupos minoritarios de estas comunidades y busquen proteger todos los derechos de los integrantes de los pueblos originarios.

Además, se conviertan en asesores de luchas de interés social, como las que hacen las organizaciones civiles para cuidar el medio ambiente, el cuidado de los ríos, los derechos a la ciudad, los usos y costumbres de los pueblos originarios; en sí, saldrán profesionales del derecho para proteger la justicia de forma muy diferente a como estamos acostumbrados a hacerlo.

Y es que, en Colima, contamos con más de 90 poblaciones que tienen comunidad indígena y está dispersa en los 10 municipios de la entidad, a los que en general, no se les respetan sus derechos humanos y en mucho ayudará que esta nueva camada de defensores legales.

En materia de justicia, seguramente se buscará que el poder judicial cuente con juzgadores indígenas y con un sistema normativo que proteja los derechos de las comunidades de los pueblos originarios. Este proyecto universitario de crear profesionistas en derecho, especializados en la interculturalidad, vendrá a beneficiar la protección de los derechos indígenas.

De igual forma, el despliegue del ejercicio profesional de abogados con conocimientos especiales de protección de derechos de interés colectivo, favorecerá a la misma sociedad en general de nuestra entidad federativa, pues hasta el momento no se incluye o a los integrantes de estas comunidades indígenas a la vida productiva del Estado, no obstante de estar obligado a garantizar esas condiciones de igualdad en la ocupación de cargos públicos, por ello, lo importante de que esta Universidad, que no es la única en el país: pues ya se han instalado en el país más de diez, formará a abogados y abogadas con una visión muy diferente a las otras instituciones académicas y en esta institución surgirán generaciones de abogados humanistas.

Esta opción académica contribuir a que un gran sector de la población mexicana que no está representada y que tampoco cuenta con asesores especializados, ahora si los tenga, como en este caso, habrá asesores legales para proteger los derechos de las comunidades indígenas y todo esto favorecerá su inclusión en la vida productiva.

Sin duda la escuela de derecho de la Universidad Intercultural de Colima, generará un parteaguas en la educación colimense, pues la formación de los profesionistas legales tendrá su base fundamental en los valores; en esos valores en que todos los profesionistas y de todas las carreras del sistema educativo profesional debiera de tener, sin embargo; la realidad nos ha superado y la educación en México se ha mercantilizado tanto, que la mayoría de los profesionales se alejan de practicar la profesión mucho más apegado al humanismo y por ello esta nueva opción educativa en Colima viene a cubrir una necesidad social y de buen rumbo para la educación en México y en este caso, para nuestro estado de Colima.

Actualmente, no tenemos licenciados en derecho expertos para defender estos asuntos de interculturalidad y menos, porque quienes necesitan el servicio son las personas u organizaciones civiles que no cuentan con dinero y eso trae como consecuencia que no haya defensores de las causas sociales, pues no muestran interés.

Lo mejor del caso es que estudiar en la universidad no tiene costo y quienes ahí se formen van a ayudar a combatir todos los problemas sociales de nuestra entidad federativa, y lo más importante es que los grupos de personas minoritarias que han pasado desapercibidos ahora empezarán a tener verdaderos defensores de sus derechos.

www.angelduran.com