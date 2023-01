La transformación del PJF por cuestión de género

Por: Ángel Durán

Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está siendo presidida por una mujer, en pleno siglo XXI, México, como país democrático, manda tres mensaje de mucha trascendencia, el primero, en especial de que ahora el género femenino está en la cima del poder judicial, En el poder ejecutivo ha habido un hombre y en el Congreso de la Unión actualmente hay 50-50. Lo anterior indica, una transformación profunda en la integración de los tres poderes, pues lo que se logra ver en este aspecto que en la división de poderes está bien representado por ambos géneros.

El hecho de que en el Congreso de la Unión haya mitad hombres y mitad mujeres, es un gran paso, pero ahora que ha habido rotación en el poder judicial federal, en teoría, y, así fueron las promesas de la ministra recién nombrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabajará, -y de eso no cabe duda- para igualar las circunstancias en el ejercicio de los derechos de todas las personas, entre los cuales están las necesidades que han reclamado prácticamente toda la vida que tiene el poder judicial, el derecho de las mujeres de, que no eran tratadas igual que los hombres en el ejercicio del poder judicial; ahora, -aunque no es fácil-, se tiene la oportunidad de que, al encabezar a este poder, una mujer, haya todas las condiciones de que el género femenino cobre un repunte en el ejercicio objetivo de sus necesidades.

La ministra presidenta Piña, ha adquirido un enorme compromiso, al aceptar este reto y vaya que lo es, porque no nada más tiene que dirigir al poder judicial si no generar sinergia con todas las fuerzas administrativas que gobiernan al interior, y cambiar la estructura machista que desde su origen se creó para que gobernara al interior del poder judicial por un hombre, ahora existe la oportunidad de que esas condiciones generales de gobierno administrativo, cambien para generar esas condiciones de igualdad que deben tener también las mujeres en el ejercicio profesional que tiene el poder judicial en una realidad.

El segundo mensaje importante, que manda la corte al exterior, y no es otra cosa más que, México con esto, cumple uno de los retos legislativos que tiene frente a toda la comunidad internacional, al demostrar de manera sustantiva el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, al colocar a una de ellas, en el máximo tribunal constitucional de este país y así, que otros países puedan ver, que vamos en serio y que lo que se construye en el ámbito legislativo, poco a poco se van cumpliendo.

De la misma forma, la elección de una presidenta para dirigir a la corte, también manda un tercer mensaje al interior del país, para que, los poderes judiciales estatales, garantice la rotatividad de quienes dirigen los destinos de los poderes judiciales locales, -son muy pocas las presidentas de los sistemas de justicia de las entidades federativas contra el gran número de hombres que la han dirigido-, por eso es importante lo que acaba de ocurrir en México el día de hoy, 2 de enero de 2023, en donde se designó, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

www.angelduran.com