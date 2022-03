La salud bucodental es esencial para tener salud en general: especialistas del IMSS Colima

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Mantener una adecuada salud bucal es fundamental para prevenir diversas enfermedades como caries dental, enfermedad de las encías y pérdida de piezas dentales que lleva a problemas para masticar o infecciones por bacterias que se asocian a enfermedades del corazón e incluso a neumonías y partos prematuros.

Asimismo, nueve de cada 10 personas están en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental, lo cual incluye desde caries hasta enfermedades de las encías pasando por el cáncer de boca. La prevención empieza en la infancia, sin embargo, entre el 60% y 90% de los niños en edad escolar tiene caries.

Una de las patologías más graves en boca es el cáncer de boca, cuyos factores de riesgo más importantes son el consumo de tabaco o alcohol y el virus de papiloma humano (VPH).

Los profesionales de salud bucodental tienen un papel clave en la detección temprana de estos problemas. Al examinar a sus pacientes se pueden presentar señales presuntivas de cáncer bucal, las cuales deberán de establecer un seguimiento con los niveles de atención correspondientes, externó la cirujana dentista Claudia Liliana Peña López, coordinadora auxiliar de Estomatología de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima.

Las enfermedades bucodentales son prevenibles a través de actividades de autocuidado para la salud y hábitos saludables, por ejemplo:

Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día con pasta dental y de preferencia que sea al despertar y antes de ir dormir.

Usar hilo dental todos los días, antes del cepillado dental nocturno.

Usar todas las noches enjuague bucal con flúor.

Acudir a revisión dental cada 6 meses, tanto los niños como los adultos.

Evitar bebidas azucaradas, jugos artificiales y bebidas energéticas.

Evitar los dulces y las golosinas.

Evitar la comida chatarra.

Evitar el tabaco y el alcohol.

Peña López indicó que en el IMSS Colima se brinda atención estomatológica, bajo un protocolo de bioseguridad para otorgar atención segura en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

En el turno vespertino, de 14:00 a 20:00 horas, atienden la UMF No. 2 y No. 17, en Manzanillo; la UMF No. 18, en Villa de Álvarez; UMF No. 16 y No. 19, en Colima.

En el turno matutino, de 8:00 a 14:00 horas, atienden la UMF No. 5, en Cuauhtémoc; UMF No. 9, en Minatitlán; UMF No. 18, en Villa de Álvarez, y UMF No. 11, No. 16 y No. 19, en Colima. En ambos turnos atienden el HGSZ/MF No. 4, en Tecomán.

La coordinadora auxiliar de Estomatología indicó que previo a la pandemia, al año se otorgaba un promedio de 44 mil 288 consultas asistenciales de estomatología, donde se han llevado a cabo tres principales acciones preventivas: detección de placa dentobacteriana, enseñanza de la técnica de cepillado dental y aplicación de flúor, a la cual se ha sumado el uso correcto del hilo dental.

Señaló que la recomendación es acudir a revisión odontológica cada seis meses, pudiendo obtener una cita directamente a su UMF de adscripción en el consultorio de Estomatología donde le darán la cita inmediata, también se puede solicitar cita a través de la aplicación de IMSS Digital o por Call Center, llamando al 800 681 2525.

Por último, externó la importancia de recordar que a través de la boca y gracias a unos dientes sanos, podemos realizar diversas funciones vitales, algunas de ellas biológicas, por ejemplo, la masticación y la deglución, que constituyen el inicio de la digestión y otras más bien sociales, como la fonación y la sonrisa.