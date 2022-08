La primera ministra de Finlandia se somete a test de drogas

CN COLIMANOTICIAS

Finlandia.- La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, dijo este viernes que se había sometido a un test de drogas a raíz de un vídeo publicado a principios de esta semana en que aparecía en una fiesta con amigos, y añadió que nunca había consumido drogas ilegales.

«Hoy me he sometido a un test de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana», dijo en una rueda de prensa. «Nunca en mi vida he consumido drogas».

Marin añadió que su capacidad para desempeñar sus funciones no se vio afectada durante la noche en cuestión y que habría abandonado la fiesta si hubiera tenido que trabajar.

Esta semana empezaron a circular en las redes sociales vídeos de Marin en una fiesta con conocidos influencers y artistas finlandeses, los que pronto fueron publicados por varios medios de comunicación.

Tras la aparición de los vídeos, Marin se enfrentó a peticiones de los políticos de su coalición de gobierno y de la oposición para que se sometiera a un control de drogas.

La primera ministra de Finlandia dijo el jueves que le molestó que se publicaran en Internet videos suyos bailando en fiestas que eran privadas, ya que estaban destinados a ser vistos sólo por amigos.

Marin, de 36 años, habló después de que el miércoles se difundió en las redes sociales y en medios de comunicación finlandeses un video de dos minutos en el que aparecía cantando y bailando con conocidos influencers y artistas locales.

Los clips fueron publicados originalmente en una cuenta privada de Instagram. Marin, que se convirtió en la líder gubernamental más joven del mundo en diciembre de 2019, dijo que sabía que estaba siendo filmada pero que nunca pensó que los videos se harían públicos.

«Estos videos son privados y están filmados en un espacio privado. Me molesta que se hayan dado a conocer al público», dijo Marín a los periodistas, que agregó que no sabía quién los había filtrado.

Con información de El Economista