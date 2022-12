La mayoría en el Cabildo, está en contra de la transformación en Manzanillo: Griselda Martínez

Manzanillo, Col.- Al fijar su postura respecto al dictamen para precisar la aplicación de las tablas de valores de construcción para el 2023, con lo cual vendría a sumarse a la reducción del cobro del impuesto predial para más de 36 mil familias manzanillenses, la presidenta Griselda Martínez, luego de que la mayoría votó en contra de tal documento que esa misma mayoría había exigido se precisara y elaborara, enfatizó la irresponsabilidad de ir en contra de la transformación en el municipio.

Durante la Sesión de Cabildo No. 38 de carácter extraordinaria celebrada este viernes, con los votos en contra del síndico municipal, Cristian Bolaños, las regidoras, Melissa Hueso, Sara Valdovinos, Irene Herrera y los regidores Martín Sánchez, Jorge Luis Preciado, Ramón Hueso y Jaime Salinas; la propuesta que, la Comisión de Gobernación y Reglamentos precisaba sobre la tabla de valores de construcción para el 2023, que lograba justicia social, fue desechada. Es de mencionar que tal adición al dictamen original fue solicitada así por diputadas en el congreso del Estado en voz de algunos de regidores.



Es de mencionar que la precisión en el dictamen, de las tablas de valores, enviado por el Ayuntamiento de Manzanillo, que solicitara el Poder Legislativo, tenía que especificar que las tablas de valores de construcción para el 2023, aplicaría sólo para cuando se trate de predios en los cuales “se realice un acto traslativo de dominio, en aquellos predios en los que se realice un nuevo avalúo y en nuevas edificaciones, entendidas éstas como aquellas que se realicen a partir del 1 de enero de 2023”.



Es de mencionar que, el Congreso del Estado, regresó a Comisiones las iniciativas de Reforma a la Ley de Hacienda y de Tablas de Valores de Manzanillo, durante la sesión ordinaria celebrada este viernes, el diputado Crispín Guerra en tribuna anunció que, existe un escrito de más del 50 por ciento de los integrantes del Cabildo de Manzanillo donde piden que regrese (el Congreso del Estado) el documento, “sin embargo en una plática se acordó que el procedimiento correcto es que el Cabildo de Manzanillo debe sesionar y si su intención es modificar esta solicitud, ellos lo tienen que aprobar en sesión y notificarle al Congreso, cosa que no han hecho a pesar de que en ese escrito los munícipes firmantes son el número suficiente para poder cambiar el sentido de su dictamen”. El legislador añadió que, “es importante que no dejen al Congreso una decisión de un asunto que le corresponde hacer al Cabildo de Manzanillo, de lo contrario, el Congreso tomará decisiones basándose en los documentos que llegaron y que son totalmente válidos”.



La alcaldesa manifestó su desacuerdo con la mayoría de regidores, pues solicitaron cambios en el dictamen enviado al Congreso del estado, los cuales se tomaron a consideración de manera tácita, sin embargo, la decisión nominal de las y los munícipes fue negativa a su propia solicitud.



De acuerdo con el espíritu de la propuesta en general, su objetivo era hacer una tarifa más justa, es decir que los contribuyentes con mayor capacidad económica y predios de mayor valor, que representan poco más del 3 por ciento, deberán contribuir con un pago justo, respetando sus garantías y derechos humanos a la proporcionalidad y a la equidad, lo cual implica que el que tiene predios con mayor valor, paguen lo que es justo y los que tengan predios con menor valor, paguen menos.



Griselda Martínez fue enfática al señalar que desde la legislatura pasada se han opuesto a cobrarle menos a la gente, “con pretextos y mentiras van a medios y argumentan otras cosas”.



Pidió actuar sin máscaras y que se dé la cara al pueblo de Manzanillo, «pues aquí hay una mayoría que impide la transformación a favor del desarrollo de Manzanillo» .