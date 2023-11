LA FISCALÍA GENERAL DISTRAÍDA EN GRILLAS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Mal, demasiado mal se ve la Fiscalía Anticorrupción que depende de la misma Fiscalía General, haciendo grilla en Manzanillo contra Martha Zepeda del Toro, Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, llegó un video a varios grupos por redes sociales de la declaración de un funcionario anticorrupción pegándole políticamente para mancharla públicamente por una supuesta e intrascendente declaración que hizo y que unos regidores opuestos la demandaron, aunque la mayoría la apoyan, lo que es absurdo, risible y un descarado abuso de poder de la dependencia, pretenderle fincarle impedimento legal a Martha Zepeda por ese motivo, para que no pueda tener derecho a competir como candidata al Ayuntamiento de Manzanillo, así lo observamos los ciudadanos y la sociedad colimense.

¿Que acaso no es mejor que la Fiscalía Anticorrupción se ocupe a buscar los miles de millones que aseguran se robaron las anteriores administraciones estatales y municipales? Hasta hoy no hemos visto alguna declaración al respecto, o resultados de peso en cuanto a la anticorrupción estatal o por desvió de recursos, que es el objetivo social de la dependencia y por eso fue creada, no para grillitas de partidos, además, ¿Acaso la Fiscalía General no tiene otros delitos para investigar más importantes de homicidios, desaparecidos y cientos de robos más relevantes sin resolver en todos los municipios?

Aseguran que Colima es el más más violento del país y del mundo, pero entonces ¿Como le dan tanta importancia a un asunto que más bien parece un chisme?, eso se denomina canibalismo político, y lo comento porque cualquier ciudadano así lo considera, urge una mejor función pública y más democratización social, ese mismo video dice más que mil palabras, pero es un boomerang político le pega más a quien lo emite, quieren a ojos vistos descalificarla a la mala, es un error público la intromisión de la Fiscalía en temas políticos, porque está muy desgastada por el poco funcionamiento ante la gran violencia estatal.

La persecución política inadecuada contra Martha Zepeda la hace más fuerte. Morena trae los mismos pasos del PRI de hace 40 años, fincarles responsabilidad a los que no son del agrado cupular y así los bajaban del caballo, los quemaban públicamente, pensamos que ya era parte de la historia ya no ocurría, y pensé que era cierto al decir “No somos iguales”, pero en este caso, vemos que son peores. Mejor cambiemos de tema

LAS SENADURÍAS PARA EL 2024

En los próximos días los diferentes partidos emitirán la convocatoria para registrar a sus candidatos a la Cámara de Diputados del orden federal y al Senado de la República, además de miles de cargos en 31 entidades del país para conformar a los Congresos Locales y Ayuntamientos, lo que significa que los actuales legisladores federales no tienen asegurada la reelección, y menos aquellos que no trascendió su trabajo en favor de la entidad o del país.

El próximo 2 de junio de 2024 se elegirán a 892 diputaciones locales, a 500 diputados federales, 200 de ellos son plurinominales y 128 senadurías en donde 64 serán plurinominales designados por las dirigencias nacionales de los partidos.

TRASCENDIÓ ACUERDO PRI, PAN Y PRD

El Frente Amplio por México realizó un pacto cupular, en donde el tricolor tendrá más candidatos al Senado y casi el mismo número de aspirantes que el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, de acuerdo con el convenio de coalición de la alianza opositora, ya que el PAN logró encabezar la candidatura por la presidencia del país y la candidatura a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, máximos cargos en México, al colocar a Xóchitl Gálvez y a Santiago Taboada. El PRI, sin embargo, será el que llevará la batuta en la batalla por el Legislativo, un objetivo para asegurar su supervivencia y su presencia política nacional.

LAS SENADURÍAS, CASO COLIMA

En los acuerdos del Frente Amplio por México se firmó un documento por los representantes de los partidos nacionales en donde para Colima, definieron que la primera fórmula será para el PRI y la segunda fórmula para el PAN. Faltará ahora definir quienes serían los candidatos o candidatas, en su momento los señalaremos.

En el caso de Morena y sus aliados PT y Partido Verde trascendió en México que para Colima la fórmula para el senado por parte de Morena, PT y Pvem, acordaron que en la primera fórmula será para el PT y en la segunda para el PVEM. Es necesario aclarar, Morena hoy tiene tres senadores aliados porque el Verde con Gaby Benavides ganó con el PRI en la contienda federal pasada y por ello hoy ocupa la senaduría Gaby Benavides, pertenecía al PRI, pero después Virgilio Mendoza y Gaby Benavides se aliaron con Morena, aunque poco o nada de apoyo han tenido de Morena, ojalá le respeten esa posición a Virgilio Mendoza si el reparto nacional así fue, por ello Morena tiene tres senadurías una del Verde y PRI, otra el PT con Joel Padilla y la otra senaduría es de Morena con Gricelda Valencia misma que se perderá por éste partido.

No cabe duda de que Morena a nivel central y también por parte del presidente a Colima no le dan mucha importancia en el proceso federal por su poca población, por eso pelean y amarran mejor las senadurías de los estados más grandes e importantes, y en entidades pequeñas las asignan sus aliados del PT y Partido Verde como es el caso Colima. Por ello consideramos que saldrán de esos dos partidos aliados, y así quizás Morena Colima resuelve también la pugna interna de las senadurías.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.