La fase final de la Liga MX, está definida

México.- La Fase Final del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX ha comenzado con el nuevo formato que incluye el Play-In en lugar del Repechaje. Y el Atlético San Luis se convirtió en el primer invitado a Cuartos de Final por está vía tras su victoria ante León. Además, quedaron definidos tres de las cuatro series de la Liguilla.

Los potosinos aprovecharon la localía y en jugadas de contragolpe se impusieron 3-2 en el Estadio Alfonso Lastras para sellar su pase a la siguiente ronda. Mientras que la Fiera peleó hasta el final del partido, pero no tuvieron contundencia y se fueron con la derrota.

Ahora el equipo dirigido por Nicolás Larcamón tendrá una segunda oportunidad, el próximo domingo 26 cuando se enfrente a Santos por el último boleto a los Cuartos de Final. Los Laguneros vencieron 2-1 a Mazatlán en el Estadio Corona para buscar un boleto a Cuartos de Final.

El equipo de Pablo Repetto mantiene vivas sus esperanzas de pelear por el título gracias al doblete de Juan Brunetta y ahora se preparan para enfrentar a León. El ganador de ese compromiso se medirá ante América, líder de la clasificación.

Mientras que en el caso de los pupilos de Gustavo Leal, se enfrentarán a Rayados de Monterrey al avanzar como séptimos en la tabla. Como los regios avanzaron segundos, el primer juego será en San Luis Potosí y el segundo en la Sultana del Norte.

En cuanto a los otros partidos de Cuartos de Final, Tigres vs Puebla y Pumas vs Chivas, no se vieron afectados por lo que ocurrió en el Play In, ya que quedaron definidos desde la última jornada de la fase regular.

Equipos Clasificados a la Liguilla del Apertura 2023 de la Liga MX:

América – Clasificado a Cuartos de Final Monterrey – Clasificado a Cuartos de Final Tigres – Clasificado a Cuartos de Final Pumas – Clasificado a Cuartos de Final Chivas – Clasificado a Cuartos de Final Puebla – Clasificado a Cuartos de Final Atlético San Luis – Clasificado a Cuartos de Final vía Play In

Así se jugará el Play-In:

Atlético San Luis (7) 3-2 León (8) Santos (9) 2-1 Mazatlán (10) León (8) vs Santos (9) – El ganador se enfrentará al América.

Equipos posicionados en los primeros 10 lugares de la tabla general:

América Monterrey Tigres Pumas Chivas Puebla Atlético San Luis León Santos Mazatlán