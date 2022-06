La falta de transporte público afecta a estudiantes de la playa de El Real

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- El comisario de la Playa de El Real, José Manuel González Meza, dijo que un promedio de 25 menores de diferente nivel educativo, así como sus familias en la comunidad de la playa El Real, se están viendo afectados por la falta de transporte público, el servicio se ha reducido de 6 a 3 recorridos a lo largo del día por lo que los niños no tienen manera de ir y venir de la escuela hasta la cabecera municipal y quienes necesitan un servicio deben hacerlo temprano para evitar el regreso por la noche.



“Fue un desajuste que nos lastima porque nada más pasan como tres veces máximo al día y pues de antemano nos perjudica a todos los que vivimos aquí” lamentó.



González Meza dijo que todos los padres que tienen niños o jóvenes que estudian, han tenido que organizarse y hacer un esfuerzo extraordinario para que sus hijos vayan a la escuela a Tecomán y lleguen puntuales “nos tenemos que organizar y tandear para llevarlos y que lleguen en horario adecuado”.



Informó que como habitantes organizados han tratado de hablar con los dueños de los camiones que proveen el servicio “para ver si nos pueden echar la mano”, sin embargo, la respuesta no ha sido favorable pues argumentan (los empresarios) que no tienen manera de solventar el combustible de las unidades para aumentar las corridas, “en pocas palabras no les conviene porque tampoco hay el suficiente turismo”.



La comunidad del balneario tecomense cuenta con una escuela rural pero no abastece a la población de niños que van en nivel secundaria, y muchos de los estudiantes de secundaria se llevan a sus hermanos menores a la primaria en la cabecera municipal.