La F1 busca tener 24 carreras para el siguiente año

México.- El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, indicó en el podcast oficial de la categoría que el deseo es tener 24 carreras en calendario para las próximas temporadas, una cifra que, hasta ahora, se ha negado luego de diversos incidentes.

La máxima categoría del automovilismo intentaba tener esta cantidad en 2023 antes de que el Gran Premio de China se cayera ante las restricciones vigentes por covid-19 a inicios de año. A esto se sumó la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romagna por las condiciones de inundaciones.

Esta situación dejó el calendario en 22 carreras y a la Fórmula 1 a la espera de la mayor cantidad en su historia, una meta que pretenden obtener en el 2024 con el regreso de China y Emilia Romagna.

“El número al que nos dirigíamos este año, pero debido a que saben muy bien que no lo logramos, lo que queremos hacer el próximo año es 24. Creo que 24 es el número correcto”, dijo Domenicali en el podcast oficial de la F1 Beyond The Grid.

“Es el número que se requiere con el mercado. Es realmente, diría yo, el equilibrio correcto entre eso y entre la complejidad de la logística de las personas que están trabajando. Pero diría que este es el número al que debemos apuntar para mantenernos estables durante mucho tiempo”.

La categoría ya ha comenzado a diseñar la temporada del próximo año y hay rumores que apuntan las primeras modificaciones con Bahréin y Arabia Saudita disputándose en sábado, así como un posible movimiento para acercar la fecha de Japón a China a principios del calendario con el objetivo de tratar de evitar viajes extremos de un continente a otro.

Con información de Excelsior