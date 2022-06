La danza, una actividad en 3D: Emiliano Ayala

*Concluyó el taller libre presencial para los niveles principiante e intermedio, que organizó la Universidad de Colima en el IUBA.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En días pasados concluyó el taller libre presencial de danza contemporánea y expresión corporal que impartieron Mercedes Peñaloza y Emiliano Ayala, para nivel principiante e intermedio, en el salón “Guillermina Bravo” que se ubica en instalaciones del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) de la Universidad de Colima.

Las clases se impartieron martes y jueves para principiantes, de 17:00 a 17:50 horas, por Mercedes Peñaloza; y miércoles y viernes, a la misma hora, para nivel intermedio, a cargo de Emiliano Ayala. Ambos instructores son integrantes de Univerdanza, compañía de danza contemporánea de la UdeC y egresados del IUBA.

Para el cierre, quienes participaron en el curso mostraron su evolución después de meses de preparación intensiva, frente a sus familias y amistades.

Debajo de las mascarillas se pudo observar cómo se formaban sonrisas, a pesar del cansancio y esfuerzo, pero nunca dejaron de bailar manteniendo el ritmo en el escenario, donde se sintieron libres en su amor por la danza, un sentimiento que compartieron con el público.

En entrevista, sus instructores coincidieron en que “la música es como cantar, se hace al unísono sin dejar a nadie, tomando las capacidades que tienen todas las personas”. Este curso, realizado hace un año en línea, ahora en la modalidad presencial provocó comentarios halagadores como el de Emiliano Ayala: “La danza es una actividad en 3D, algo que no podemos entender viéndolo detrás de una pantalla; observamos los movimientos, pero no los entendemos, ya que no estamos presentes en el lugar”.

Instructores y participantes coincidieron en que la danza, vista como una herramienta de expresión corporal, es un espacio de confianza y enseñanza donde sus integrantes bailan sin preocupaciones, siempre observándose en el espejo.

El taller es coordinado por la maestra Adriana León, directora de Univerdanza, y forma parte de las actividades de la Dirección General de Difusión Cultural.