LA COALICIÓN GANARÁ EN 2023 y 2024: JESÚS DUEÑAS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

En Colima la Coalición de los partidos PRI, PAN y PRD está bien definida y fortalecida, y es probable que otros partidos se adhieran para los procesos locales y presidencial del 2024, así como se alió el partido Nueva Alianza en el Estado de México para contender por la gubernatura en el presente año del 2023, y respecto al trabajo legislativo en Colima los diputados locales estamos apoyando en el Congreso del Estado todas las iniciativas que respalden a la ciudadanía siempre y cuando estén bien sustentadas sin importar el partido que las presente, dijo José de Jesús Dueñas García.

El diputado local del municipio de Villa de Álvarez Jesús Dueñas tuvo un diálogo informativo sobre sus actividades como legislador local con el “Círculo Colimense de Analistas Políticos” y precisó que las bases priístas, panistas y perredistas estuvieron contentos con la decisión nacional de mantenerse unidos para los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila que se realizarán este 2023 y que serán un paso decisivo para mantenerse unidos para las elecciones presidenciales del 2024, mismas que considera las ganarán a nivel nacional y localmente.

NO TIENE PROYECTO PERSONAL

A pregunta expresa el legislador local dijo que hasta el momento su deseo personal es tratar de cumplir cabalmente con sus compromisos de campaña que hizo con la gente para pedirle el voto y que le gustaría que fueran los partidos aliados que tomaran las mejores decisiones para que asuman las candidaturas los más rentables para asegurar el triunfo local, aunque señaló que es por naturaleza humana que toda persona pretende escalar y sí me gustaría que me tomaran en cuenta.

EN 2023 NOS REORGANIZAREMOS

El diputado local Jesús Dueñas señaló que en éste nuevo año se reorganizarán los legisladores de nuestra alianza con el propósito de gestionar para que se agilicen los asuntos pendientes en la presente Legislatura y que sí presentarán algunas iniciativas y exhortos sobre temas relevantes como son en salud, seguridad pública, campo, transporte público y privado, educación etc.

GRAVE EL PROBLEMA DE SALUD EN EL ESTADO

Dijo que lamentablemente no únicamente el tema de seguridad pública es el preocupante en Colima sino también el problema de la salud pública, hay centros de salud prácticamente abandonados y los servicios que prestan en las dependencias están para llorar, en las dependencias no tienen ni jabón ni papel en sus baños menos medicamentos en las clínicas, vamos de mal en peor, pues los diputados recibimos quejas constantes de ciudadanos y familias sobre los servicios que presta el Hospital Regional Universitario, así como de la delegación del Issste y del Imss, generalmente sus quejas son que postergan las citas de especialistas y las intervenciones quirúrgicas, hay falta de especialistas y de equipo porque algunos no funcionan y para que autoricen dichos servicios en clínicas particulares es un gran problema, todavía hay carencia de medicamentos, a los derechohabientes los obligan a ir a las clínicas particulares y a las farmacias de similares o genéricos a pagar consultas económicas, hay negligencia en materia de salud en todas las instituciones públicas y dicen que seremos ejemplo mundial cuando estamos peor que antes.

En síntesis, el diputado local José de Jesús Dueñas García está convencido sobre la necesidad de que los partidos opuestos PRI, PAN, PRD que son los que más luchan para quitarle el poder a Morena deben mantenerse unidos hasta el 2024 para poder consolidar una verdadera oposición y ganar la presidencia del país. Pero además dijo que continuará coadyuvando en las tareas legislativas que beneficien a la gente y que buscarán alternativas para que se presten mejores servicios de salud pública porque mienten que están mejor cuando dice que están peor. ¿Usted qué opina?