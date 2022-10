La “auto construcción” es un riesgo para las familias: Arquitectos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- El presidente de los ingenieros y arquitectos de Tecomán, Eduardo Gutiérrez Sánchez, señaló que los daños y riesgos que se presentaron tanto en edificios públicos como viviendas del municipio de Tecomán, luego del sismo del 19S y sus réplicas, se han multiplicado por dos factores, el primero la falta de mantenimiento adecuado en los edificios y el segundo una arraigada cultura de la “auto construcción” sin asesoría profesional.



Dijo, que los gobiernos no han invertido de manera seria en los mantenimientos de sus edificios, pues el problema de humedad también se tiene en el hospital general “ahorita no les afectó, pero en un futuro sí y a veces son cosas sencillas, no solamente es la pintadita, sí hace falta una cultura de mantenimiento”.



En cuanto a las viviendas, indicó que, la mayoría de los daños detectados se dieron porque las construcciones no tienen castillos donde deben ir, es decir, no se han respetado las técnicas básicas de construcción a pesar de estar en una zona sísmica y de existir un reglamento de construcción, que de seguirse, estaría garantizando más la seguridad de la gente.



“Desafortunadamente hay una cultura arraigada en el tema de la autoconstrucción, vivimos en alto riesgo, pero pensamos que el compadre albañil nos resuelve, para no pagar un cálculo estructural, cuando podrían ahorrar más haciéndolo y de manera segura”



Por último reveló que previo a los últimos sismos, los arquitectos de Tecomán han presentado solicitudes a las autoridades locales para que se revisen los muros en riesgo, espacios identificados desde antes y que no fueron atendidos, “Siempre ha habido señalamientos, tengo los reportes”, dijo que sí se requiere mano dura para que los dueños de estos inmuebles con bardas en riesgo desde antes de un sismo se hagan responsables de cualquier daño.