JURISPRUDENCIA DE SCJN ¿PROHIBIRÁ INSTALACIÓN DE NACIMIENTOS NAVIDEÑOS?

Por José Díaz Madrigal

Allá por la época de los setentas, en uno de los bonitos barrios de la entonces super limpia Colima; existía una familia numerosa con muchos hijos, de los cuales había dos que eran profesores. Uno de ellos era miembro prominente del club de la escuadra y el compás. La mamá de estos profesores, era una viejecita que tenía fama de hacer en la sala de su casa, los mejores nacimientos navideños de la ciudad, que fue motivo que en varias ocasiones se le otorgara el primer lugar, de los premios que daba el Ayuntamiento, en relación al concurso que lanzaba para premiar el arte y creatividad de los participantes.



Para el día de Noche Buena, uno de los mayores gustos de la señora, consistía en colocar los juguetes y regalos a lado del nacimiento; primordialmente los destinados a sus nietos. Los presentes eran muñecas, carritos, monos luchadores y diversas figurillas que como divertían a los chiquillos. En la compra de dichos regalos, cooperaban todos los miembros de la familia, excepto el que se creía de mente liberal perteneciente al círculo de la escuadra y el compás. Cuando la mamá le reclamaba porque él no ayudaba, para comprar los juguetes; con desprecio y arrogancia respondía: yo no creo en esas cosas, yo voy a comprar los regalos a los niños el día 21 de Marzo, el mero día en que nació Benito Juárez.



El próximo Miércoles 9 de Noviembre, en La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se va a debatir un proyecto de sentencia, que prohíbe a un Ayuntamiento del Estado de Yucatán, colocar en espacios públicos nacimientos Navideños.



El proyecto a cargo del ministro González Alcántara Carrancá, propone otorgar la protección de un amparo a un solo individuo yucateco; para que se le repare un presunto daño, por violentar su libertad religiosa. El planteamiento de dicho proyecto a cargo de Carrancá, propone prohibir la colocación de los nacimientos de Navidad o cualquier otro adorno, señales y signos; que hagan alusión a una convicción religiosa.



El plan de sentencia, también está en contra de utilizar recursos públicos, para la colocación de los tradicionales nacimientos Navideños en lugares concurridos de uso común. Asimismo añade que el gobierno mexicano, debe ser neutral y tiene que evitar la imposición de ciertas ideas, dogmas o creencias de unas personas a otras.



Lo que pretende este ministro de La Suprema Corte es, limitar la libertad religiosa de la que gozamos los mexicanos. Es impulsar de nueva cuenta, la dañina intolerancia para creer y pensar distinto. Carrancá en alianza con el ejecutivo federal y los legisladores del oficialismo, no sólo quieren desaparecer las fiestas Navideñas en público; sino también -de aprobarse el proyecto- sería el comienzo para coartar otro tipo de libertades, como son la libertad de conciencia y de expresión.



Sí pasa esta resolución en La Corte, sienta jurisprudencia y cualquier arreglo Navideño, imágenes de Cristo o de la mexicanisima Virgen de Guadalupe; podrán ser removidas, ante cualquier queja de un solo ciudadano que se sienta ofendido en su derecho laico.



Los festejos Navideños, los nacimientos y todos los adornos que escenifican la representación del Niño Dios, acostado en un pesebre, acompañado de coloridas imágenes de barro, de cerámica; tal vez de plástico o madera. Conllevan un gran significado religioso y cultural. Quizá para ciertas personas con rasgos pesimistas y negativos, son simples símbolos inertes sin nada de vida ni relevancia alguna para ellos, por su carácter tristón y amargoso.



Para quienes creemos que la Navidad también se trata de expresar y sentir alegría, por el montón de tonalidades, colores y tantos elementos sencillos que componen los nacimientos; que aunque estén hechos de materiales simples e inertes, pero que aún así, tienen que ver con lo que nos hace vivir y sentir la vida.



La Navidad es parte de nuestra herencia, es parte de uno mismo. Como sociedad, es necesario defender la libertad religiosa, incluso el derecho que tienen los adoradores de su máximo santo laico, Juárez. Que en la historia que contaba la viejecita acerca de su hijo, pretendía quitar al Niño Dios para reemplazarlo por Juárez.



Al juarismo enemigo de los católicos, hay que tenerlo en marcación personal -en este caso Carrancá- dentro de la ley. Ya no permitir los estragos que hicieron en otros tiempos, que desataban la guerra entre mexicanos.



Los actuales ministros juaristas -prueba de ello es el desmesurado retrato del oaxaqueño en la sala de plenos- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quieren repetir una etapa que ya superamos. Defendamos la libertad y diversidad religiosa, sin pretender exterminar una a otra.