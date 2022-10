Jubilados del IMSS exigen les regresen su dinero de Afores

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Integrantes del Movimiento Jubilados en Pie de Lucha del Seguro Social en Colima se manifestaron contra la Afore Siglo XXI de Banorte para exigir sus ahorros de cesantía y vejez en edad avanzada.

La manifestación fue encabezada por Leticia Aldrete Ramos, coordinadora que, dijo, buscan que se les regrese su dinero o les den una pensión, situación a la que al momento no han dado respuesta y calificó que no es posible que el Gobierno Federal se quede con el dinero de los jubilados.

“Nos dice que ya no nos corresponde porque tenemos una jubilación, pero muchas empresas como Teléfonos de México, Comisión Federal, tienen su jubilación y pensión. Si el gobierno federal no me regresará mis ahorros, que nos pensione”.

Aldrete Ramos mencionó que es inaudito que tengan que pelear lo que por muchos años con sacrificio ahorraron y expuso que todas las Afores desaparecen la cuota de cesantía y vejez a los 60 años.

“Ya vimos toda la estrategia del gobierno federal de quedarse con nuestro dinero”.

Añadió que en esta situación se encuentran más de 90 mil jubilados en 24 estados del país, quienes hacen la reclamación de su dinero.

Recordó que el 25 de agosto pasado casi 5 mil jubilados realizaron una manifestación en la Ciudad de México y una comitiva entró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la respuesta fue que el Movimiento Jubilados en Pie de Lucha está en lo correcto y va en la vía legal.

La dirigente del Movimiento en Colima explicó que el argumento del gobierno federal para no regresarles su recurso es que los y las jubiladas dicen que quieren recibir dos pensiones.

“En ningún momento, no son pensiones, exigimos nos regresen el dinero porque en el Contrato Colectivo dice que somos jubilados”.

Añadió que el siguiente paso, si no les dan respuesta, es ir a Derechos Humanos Interamericanos si en México no les resuelven la situación.