Invitan a realizar movilidad estudiantil

*La movilidad “es una etapa de grandes aprendizajes, no sólo los relacionados con su disciplina sino también y, sobre todo, aprendizajes culturales”: Dra. Genoveva Amador.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el fin de dar a conocer a un público mayoritario la convocatoria para la movilidad estudiantil 2022-2 lanzada hace unos días por la Universidad de Colima, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica organizó una sesión informativa en línea a la que se conectaron más de un centenar de estudiantes de todos los campus.

La bienvenida a la sesión estuvo a cargo de la Dra. Genoveva Amador Fierros, titular de esa dependencia, quien afirmó que “la movilidad estudiantil es un proceso mediante el cual un estudiante realiza parte de su formación académica en otra institución de México o del extranjero y significa la oportunidad de conocer otro país, otras culturas, otros contextos. Es también una experiencia de vida, algo que jamás olvidarán; es una etapa muy bonita, de grandes aprendizajes, no sólo los relacionados con su disciplina sino también y, sobre todo, aprendizajes culturales”.

Destacó también la gran responsabilidad que se adquiere al estudiar fuera de la ciudad o del país, “ya que ustedes, dijo, se convertirán en embajadores no sólo de ésta, su casa de estudios, sino de su país y su familia”.

Después, personal de esta dependencia expuso los requisitos para participar en un proceso de movilidad académica: las fechas límite, la documentación requerida y aportó información sobre cómo seleccionar la universidad de destino. Se explicó a los y las participantes cómo integrar el expediente y la importancia de realizar los exámenes de inglés y participar en el Taller “Alistando mis alas”, el cual se organiza y desarrolla desde la Clínica Universitaria de Atención Psicológica de la institución.

Se destacó también la importancia de acudir al comité de movilidad de cada plantel educativo cuyos miembros, algunos presentes en la sesión, están preparados para ofrecer asesoría y acompañamiento a estudiantes interesados en atender la convocatoria de movilidad lanzada por la UdeC.

La reunión concluyó con una etapa de preguntas y respuestas en la que se aclararon dudas respecto a cómo y cuándo participar en un programa de doble grado, qué tipos de apoyos se ofrecen a quienes participan de esta experiencia formativa, cómo se transfieren las calificaciones, qué pasa cuando no se encuentran y no se cursan todas las materias, etc.