INICIA NUEVA ETAPA EN LA SECCIÓN 6 DEL SNTE COLIMA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Hoy en el histórico Teatro Hidalgo tomó protesta Miguel Ángel Rivera Huezo como nuevo Secretario General del Snte sección 6, iniciándose así una nueva etapa política sindical que representará a cerca de 12 mil trabajadores de la educación incluyendo a las y los jubilados afiliados a la organización, pues el proceso electoral sindical terminó la semana pasada y aunque finalmente hubo dos impugnaciones sin sustento legal porque en las actas no se registraron ninguna incidencia, ya deben darle la vuelta a la página, si es que quieren avanzar en su problemática interna y externa los grupos perdedores y el ganador, pues los problemas de los trabajadores de la educación son muchos y más los problemas del sector educativo en el estado.

Miguel Ángel Rivera Huezo en repetidas ocasiones desde que se anunció oficialmente como ganador por el Comité Nacional del Snte ha exhortado a los demás contendientes y a sus seguidores a unir esfuerzos para fortalecer al gremio, unámonos por el bien de nuestro sindicato sección 6 del Snte, así lo señaló, y lo dijo porque desea avanzar en forma coordinada y conjunta para resolver de fondo los grandes retos y los graves problemas que tenemos los trabajadores de la educación, manifestando que desea más respeto al sector educativo para generar mejores condiciones en favor del desarrollo de Colima.

En una reciente entrevista radiofónica dijo estar listo para trabajar para todas y todos los compañeros independientemente de los colores y al margen de los partidos, nuestro objetivo es avanzar en las prestaciones y los servicios a que tenemos derecho en el magisterio, señalando que los servicios médicos del Issste deben ser más dignos para las maestras, maestros y para todos los trabajadores de la educación, porque hay abandono y falta de equipos médicos, así lo declaró antes y después de que le dieron el reconocimiento oficial de su triunfo como nuevo dirigente lo que significa que va en serio por mejorar los servicios médicos en Colima.

LOS REPRESENTANTES DE PLANILLAS FIRMARON EL TRIUNFO Si recordamos, el pasado viernes la representación del Comité Nacional Electoral del SNTE llevó a cabo el cómputo de las actas de escrutinio de cada una de las 54 Asambleas Delegacionales Efectivas, las cuales arrojaron resultados favorables para la Planilla Amarilla “Unidad y Fortaleza Sindical” que encabeza Miguel Huezo y en esta sesión de Cómputo de las Actas de Escrutinio se contó con la presencia y participación de los representantes de las 5 planillas participantes de este proceso electivo, quienes al finalizar la contabilización de los votos firmaron el acta respectiva, en la que se aceptan los resultados electorales y sin incidencias lo que valida la elección total. Esa sesión de cómputo fue encabezada por los representantes del Comité Nacional Electoral del SNTE, Dagoberto Limones López y Enrique Venegas Silva.

LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO TOTAL Oficialmente, en el cómputo final de la elección de la nueva dirigencia de la Sección 6 del SNTE, se confirmó el triunfo de Miguel Rivera Huezo, quien obtuvo 2 mil 238 votos. En segundo lugar, quedo la planilla blanca encabezada por Carlos Hugo Carrillo Preciado, la cual obtuvo 1 mil 966 sufragios. Tercer Lugar fue para la planilla encabezada por Christian Cosió, con la naranja, obtuvo 1 mil 909 votos. Cuarto Lugar fue para la planilla encabezada por Francisco Espinoza, con la morada con 1 mil 736 votos y quinto lugar la planilla color rosa encabezada por Bety Salazar, quien obtuvo 1 mil 157 sufragios. En total se emitieron 9 mil 6 votos; y repito no se registraron incidentes y al parecer fueron solo cerca de 70 votos anulados por que cruzaron dos o tres candidatos.

LA IMPUGNACIÓN FUE POLÍTICA E INNECESARIA No cabían las impugnaciones posteriores debido que en ninguna de las actas no hubo incidencias, y en el cómputo final estuvieron presentes los cinco representantes legales de las planillas quienes firmaron las actas reconociendo el triunfo de Miguel Ángel Rivera Huezo, lo que significa que las impugnaciones de la blanca y amarilla fueron solo para empañar el trabajo del Comité Nacional del SNTE y la designación del nuevo dirigente, pues no tenían otro propósito y peor aun cuando la Convocatoria es muy precisa.

EXHORTA HUEZO A LA UNIDAD Manifestó Huezo que la diversidad de opiniones no debe dividirnos, sino enriquecernos, que cada voto emitido representaba no solo una decisión individual a favor o en contra, sino un deseo de cambio en el manejo de nuestro sindicato y de los servicios que deben tener los agremiados, es un paso al frente para mejorar el futuro colectivo que todos anhelamos construir, al ser cuestionado por un medio informativo de que si trabajará en coordinación con la gobernadora Indira Vizcaíno, dijo claro que sí, es la mandataria estatal y es la que más puede apoyarnos en la problemática del sector educativo y lo viene haciendo con los programas sociales.

Podemos concluir que Miguel Ángel Rivera Huezo es un nuevo dirigente sindical y joven con ideas modernas al margen de los grupos y partidos, y sabe que hoy tiene bajo sus hombros la más alta responsabilidad de reorganizar a la sección con su nuevo equipo de trabajo, y vemos bien que exhorte a los demás contendientes para trabajar unidos, sin distinciones ni divisiones, porque es más fácil alcanzar las metas de todos los agremiados y no luchar y desgastarse por el pasado, dijo que el proceso electoral no debe verse como una competencia que nos separa, nos divide y confronta, sino como una oportunidad para fortalecer los lazos que nos unen como organización unida y fortalecida, mencionó al salir de la toma de protesta que su deseo es hacer de esta primera elección abierta y directa del voto un ejemplo de madurez sindical, donde prevalezcan el respeto, la unidad y el compromiso con el bienestar común de todos los agremiados. ¡La unidad es nuestra mayor fortaleza!

