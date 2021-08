Inicia actividades primer Diplomado en Gestión Turística

*“Hoy la competencia es tanta que el título significa, para muchos mercados laborales, la diferencia o el criterio de selección entre una persona y otra”: Christian Torres Ortiz.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este martes, el Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, inauguró las actividades del primer Diplomado en Gestión Turística de esta casa de estudios, que tiene como fin actualizar los conocimientos de los egresados y servir como opción para que se titulen quienes aún no lo han hecho.

En ceremonia virtual, el rector celebró la estrategia para que las y los egresados de la Facultad de Turismo obtengan su título profesional, y comentó que este esfuerzo de los docentes “es parte de las acciones para generar nuevos espacios de formación, que son prioritarios para esta gestión rectoral”.

A los estudiantes, les dijo que la obtención de un título abre las posibilidades para aprovechar mejores oportunidades laborales. A nivel institucional, continuó, “refrenda la calidad de la formación que ofrecemos y, con ello, nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la entidad y del país”.

Compartió, por último, que hace unos meses, todavía siendo docente, constató que en cada generación, por diversas razones, algunos alumnos no terminaban la formación profesional y no obtenían su título; “si no se obtiene este documento, esta llave, es muy complicado abrir puertas, mejorar la expectativa laboral y crecer en el ambiente laboral, porque hoy la competencia es tanta que el título significa, para muchos mercados laborales, la diferencia o el criterio de selección entre una persona y otra”.

En su mensaje, el director de la Facultad de Turismo, Rafael Covarrubias Ramírez, dijo que el turismo “es un sector en constante evolución y transformación”, y que “a pesar de la crisis que vivimos requiere que estemos actualizados y preparados para enfrentar estos cambios”.

Agregó que este programa de actualización tiene como principal propósito aportar a los egresados ya insertos en el sector social y en diversas áreas del turismo, “un panorama renovado del sector, para que sigan aportando su talento al desarrollo turístico”.

Covarrubias Ramírez dijo también que esta facultad ha demostrado su pertinencia “mediante la formación de profesionales que han alcanzado competencias globales para insertarse en este importante campo de la actividad económica mundial que es el turismo”.

En este sentido, explicó que todos sus egresados están formados bajo el modelo académico práctico, y que se han fortalecido con los programas de convenio de doble grado y con los programas de estancias profesionales a nivel nacional y en el extranjero, “lo que ha permitido a los egresados una pronta inserción en el mercado laboral o en muchos casos en el emprendimiento”.

Adelantó que este plantel trabaja en programas de formación para impulsar la educación continua a través de ecosistemas digitales, “algo que se ha vuelto cotidiano y que nos permitirá dirigirnos a otros grupos de interés de la actividad turística y tener un alcance regional incluso nacional”.

Este diplomado, que será totalmente virtual, culminará sus actividades en febrero del próximo año.