Indiralovers VS Aliados ¿Quién estará en la boleta?  

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Tras el proceso de selección para candidatos de la elección del 2021 y antes de que se diera el anuncio de quién sería la abanderada de Morena para la gubernatura que se disputaban Indira Vizcaíno Silva y Claudia Yáñez Centeno, hubo una publicación que llamó mucho la atención e inundó las redes sociales, recuerdo perfectamente aquel video corto y posteriormente una imagen de mujeres jóvenes y sonrientes que iban celebrando un triunfo aún no anunciado y se dirigían rumbo a la ciudad de México, eran las mujeres más cercanas a Indira Vizcaíno, quien en ése entonces era precandidata a la gubernatura, muchas de ellas actualmente en cargos públicos.

Las incondicionales Rosi Bayardo, Viridiana Valencia, Diana Zepeda, y la que se aferró previo a la campaña Ana Karen Hernández, entre otras mujeres de aspecto personal muy cuidado, fueron generalmente quienes encabezaron las diferentes candidaturas, pareciera que el estándar era visual era requisito indispensable y se cuidaba más la forma que el fondo, las últimas sumas son Andrea Naranjo e Isamar Ramírez , y así fueron formando parte del catálogo electoral palomeado entre Indira Vizcaíno, Mario Delgado y uno de los principales fundadores de la izquierda en la entidad, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez.

Impulsaron a la juventud, a sus aliados, personas muy cercanas e incluso trascendió que hasta familiares; desde ahí vino la primera ruptura de Morena en la entidad, los Yañez Centeno se retiraron a Fuerza por México, Griselda Martínez conservó su liderazgo en Manzanillo y aguantó los embates de la fallida imposición de Rosi Bayardo como candidata a la alcaldía, no fortalecieron los proyectos de Gisela Méndez en Colima y de Guillermo Toscano en Villa de Álvarez, ¿Por qué? , dijeron muchos chapulines, que todo fue parte de un acuerdo, ¿Será verdad? Es pregunta.

Total que los disciplinaron y está de más decir que para muestra basta ver a los diputados locales y funcionarios que fueron siempre parte del equipo principal de la gobernadora Indira Vizcaíno, nombres como Bryan Alejandro García Ramírez, Julio León, Eduardo Jurado, Vladimir Parra, Alfredo Álvarez Ramírez, entre otros como Guillermo Ramos Ramírez a quien protegió a capa y espada tras el desastroso tema del Cereso, de entre una larga lista, serán los rostros que de acuerdo con el nivel de lealtad hacia la gobernadora así como los resultados que arrojen las encuestas, estarían en condiciones de ser precandidatos para el 2024, la pregunta viene de inmediato ¿Cómo se repartirán las posiciones actuales de gobierno con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo? Y la más importante ¿Cómo se van a repartir las candidaturas?

Definitivamente los aliados más fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran en Morena, me refiero a los obradoristas y militantes que acreditan la lealtad al presidente desde hace más de una década, casi dos, después de ahí, quienes han sido sus aliados de izquierda me refiero al Partido del Trabajo y tras la derrota electoral del 2018 el Partido Verde Ecologista de México se sumó como aliado a la Cuarta Transformación. En ese orden salta la siguiente pregunta ¿Quiénes serán los abanderados para las candidaturas? ¿En qué proporción se repartirán los actuales cargo de gobierno estatal? ¿Cómo quedarán distribuidas las candidaturas teniendo en cuenta que hay grupos muy marcados en algunas zonas geográficas de la entidad?

Del Partido del Trabajo surgen varios nombres, entre ellos Joel Padilla, Marcos Barajas, Aurora Cruz, entre otros, del Partido Verde nombres como Nabor Ochoa y la perpetua candidata suplente Martha Meza, en ése mismo partido se encuentran Virgilio Mendoza y Gabriela Benavides, que serían los que tienen el control del Partido Verde en la entidad. Sin embargo vemos algunas personas desde sus redes sociales levantar espejitos, jugándole a la autopromoción y lo peor, dándole llegues con sus publicaciones a los integrantes de la Cuarta Transformación, como el caso del ex regidor Cristhyan Cosio, que desde sus redes ha dejado bastante clara su postura respecto al tema y cómo él hay muchos.

Entonces ¿qué pasará con los neomorenos? Si los que tienen cuna de color su panorama es incierto, ¿qué pasará para esos funcionarios que recién ingresaron a la vida política y ya se estaban imaginando su foto en la boleta electoral? Definitivamente es un tema bastante complicado, sobre todo porque al momento de la repartición, los jaloneos, dimes diretes, rayos y centellas que saldrán indudablemente en la lucha por el poder, los neomorenos en su mayoría no pasarán de la oficina que despachan, aunque ellos ya están haciendo su campañita. Si la elección a Consejeros de Morena, misma que se encuentra impugnada fue tensa, no me quiero imaginar la lucha por la selección de los candidatos. Muchos emperadores de papel se quedarán encapsulados o caerán. Al tiempo.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: debe calcular la gobernadora Indira Vizcaíno dos temas para la posibilidad de Rosi Bayardo en la alcaldía de Manzanillo, la primera es ofrecer las mejores posiciones y buenas candidaturas a sus aliados para que suelten a Manzanillo, además de hacer equipo con Griselda Martínez, de lo contrario todo quedará en sueños guajiros y si el PAN rompe totalmente su matrimonio político con el PRI, el proyecto será muy fuerte y auguro un triunfo azul en el puerto de Manzanillo, lo dice la historia de los últimos alcaldes, en su mayoría albicelestes.

REMAZO 2: la gobernadora debe poner atención en las diferentes dependencias donde nombró a rostros nuevos y en donde se han suscitado hechos que han trascendido de la oficina. Si bien es cierto valorar el esfuerzo de la gente que colabora con ella y designarlo EQUIPAZO, también debe ser sabia para discernir que cometen errores y excesos, en la búsqueda de una reconstrucción armoniosa del gobierno que encabeza debe procurar abrir ojos y oídos para quienes son subalternos, ahí encontrará quizá muchas respuestas para mejorar. No vaya a ser que al entregar un simple nombramiento el cual no es eterno, la gente se confunda y actúen como emperadores de papel y después de regarla anden con delirios de persecución. ¡Mas sensibilidad humana y menos arrogancia por favor!