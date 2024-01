Indira Vizcaíno vs Martha Zepeda: un pleito añejo

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea.

En algún momento fueron perredistas y lucharon en la misma trinchera, pero un día (en la elección que le diera el triunfo al ex gobernador Nacho Peralta) Martha Zepeda publicó una carta en la que denunció a Indira Vizcaíno de haberse vendido a la causa nachoperaltista. La llamó traidora y hasta perversa, y en una parte de la carta Martha Zepeda le advirtió a Indira Vizcaíno: “Desde luego que esta “carta” no solo cumple con el propósito de anunciarte que no eres digna de mi amistad, ni de mi saludo y menos aun de mi deferencia. En lo sucesivo mis únicos esfuerzos que involucraran a tu persona serán discretos, institucionales y con el único propósito de procesar ante las instancias del partido, tu expulsión”. De aquel momento data la confrontación entre Martha Zepeda y la actual gobernadora de nuestra entidad. Curiosamente, Zepeda del Toro se refugió en un reducto morenista en el puerto de Manzanillo (donde se volvió a encontrar a su antigua enemiga, pero ahora convertida en la máxima autoridad política de la entidad) y desde ahí, como secretaria del Ayuntamiento (ahora ex secretario), Martha Zepeda empezó a fraguar una avanzada para posicionarse políticamente bajo el amparo de la edil morenista Griselda Martínez, curiosamente también adversaria de la Ejecutiva estatal. Si uno pasa desapercibido aquel incidente entre Zepeda y Vizcaíno, difícilmente podrá entender el destino actual de la ex secretaria del ayuntamiento Martha Zepeda, quien, empecinada en sus ambiciones políticas, tuvo que volver a su antigua beligerancia para, a través de plantones y huelgas de hambre, intentar mover los hilos de las dirigencias morenistas a fin de que le reconozcan sus fueros políticos y su legítimo derecho a un cargo de elección popular. Martha Zepeda, obviamente, eligió el camino más difícil, y eligió a una adversaria (la gobernadora Indira Vizcaíno) con la que ya perdió varias batallas y, lo quiera o no aceptar, le ganó la delantera política, pues ahora Indira Vizcaíno es la gobernadora y Martha Zepeda es una ex secretaria de ayuntamiento con un proceso judicial abierto. No sé si me explique: pocos beneficios le traerá a Martha Zepeda denostar no sólo a la Ejecutiva Estatal sino también ensuciar el buen nombre de la democracia interna del Movimiento. Muy pocos le perdonarán este “fuego amigo” y más cuando sabemos que a fuerza ni los zapatos entran. Martha Zepeda se ha encontrado de nuevo a su rival, sólo que da la casualidad que su rival no es una militante más sino la misma gobernadora del Estado, con todo y lo que esto implica. La historia de David y Goliat no es nuestro pan de cada día, desafortunadamente. Dudaría mucho que sucediera lo contrario. Martha Zepeda es una mujer inteligente y la tengo además por trabajadora y sensata, pero creo que no aprendió la lección y en esta ocasión le están ganando las entrañas, y nunca en política eso ha sido bueno, además no la han asesorado bien, o no se ha dejado bien asesorar, lo que va a tener un costo alto (lo está teniendo ya) para su carrera política. Esperamos la vuelta de la Martha Zepeda que luchaba por causas sociales genuinas, que era en la que yo creía, y no por la que lucha nada más por sus más personales ambiciones.

