Inconformidad de docentes en Colima por indicación de Educación de ampliar media hora las clases

*Urgen las dirigencias 6 y 39 del SNTE reunirse con el Secretario de Educación, Adolfo Núñez González y subsecretaria de Educación, María del Rosario Silva Verduzco.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Derivado a la inconformidad del personal docente por el aumento de media hora al horario de clases, las dirigencias 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) consideraron que es urgente en esta semana reunirse con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Como es de recordarse, la dependencia de Educación estatal anunció que el ciclo escolar 2022-2023 sería de 180 días, con un ajuste de 30 minutos más de clase en los meses de agosto a enero.

Además que el ciclo iniciaría el 29 de agosto de 2022 y concluiría el 14 de julio de 2023, en donde se incrementará 30 minutos más de clases en el nivel básico de los meses de agosto a enero y de febrero en adelante; los meses más calurosos se tendrá un horario normal, para disminuir el rezago educativo.

De acuerdo al secretario general de la Sección 6 del SNTE, José Jaime Núñez Murguía, en vísperas de iniciar clases el próximo 29 de agosto, se requiere tener esta reunión con el titular de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González y la subsecretaria de Educación Pública y directora general de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, María del Rosario Silva Verduzco.

“Los y las docentes no están de acuerdo con esa media hora porque no sabemos qué haremos con las secundarias, no nos hemos sentado a platicar para valorarlo todos y todas, pero la base (magisterial) está inconforme con esa media hora”.

Núñez González adelantó que el Sindicato es la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación, quienes reciben las quejas e inquietudes para plantearlas a la parte oficial como lo es la Secretaría Educación.