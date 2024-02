Incierto el ‘destino político electoral’ de Margarita Moreno

*El IEE no se ha pronunciado sobre su registro; Movimiento Ciudadano afirma que el órgano electoral “crea confusión”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El futuro político electoral de la actual presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno González, quien busca la reelección en la alcaldía capitalina, “es incierto” y el órgano electoral administrativo “ha generado más dudas y confusión”, pues por una parte “reculó” en su dictamen del pasado 23 de febrero y enfatizó que no puede “prejuzgar” sobre el tema; en tanto, el Partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Estado refirió que el Instituto Electoral del Estado de Colima “ha generando una total desinformación ante la ciudadanía colimense” y exigió “una disculpa pública y la renuncia del responsable” de generar esta confusión.

Tanto el órgano electoral como el partido político MC, emitieron por separado sus respectivos posicionamientos en torno a la consulta sobre si Margarita Moreno podría ser propuesta a la alcaldía de Colima, en reelección, por un partido distinto al que originalmente la propuso, en este caso PRI-PAN-PRD.

COMUNICADO IEE

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado emitió “una aclaración” sobre la información que se ha difundido a raíz de un comunicado del propio órgano electoral.

En el comunicado, el IEE señala: “en virtud de la controversia generada entre medios de comunicación y la ciudadanía respecto a lo resuelto por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima en el desarrollo de la Novena Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Local 2023-2024, celebrada el 23 de febrero del año que transcurre, respecto a la consulta del partido político Movimiento Ciudadano, resulta pertinente mencionar lo siguiente:

“La consulta de mérito radica en si “¿Resulta suficiente, que la C. Elia Margarita Moreno González hubiese solicitado por escrito su renuncia a la militancia activa del PRI ante el Comité Directivo Municipal de dicho partido en Colima, en fecha 13 de abril de 2023, para cumplir con el requisito de desvinculación con el partido postulante de su candidatura en el proceso electoral anterior, siendo que esta se presentó antes de la mitad de la duración del cargo de Presidenta Municipal al que fue electa?

“Al respecto, el Consejo General contestó por mayoría que, “sin prejuzgar sobre el caso particular, de existir la renuncia que se describe en la consulta que nos atañe, es dable afirmar que la C. Elia Margarita Moreno González ha perdido la militancia al partido político que la postuló en el cargo de Presidenta Municipal de Colima, con independencia de que dicho instituto político haya dado trámite a la misma e, inclusive, sin necesidad de que sea aceptada material o formalmente por éste, debido a que la renuncia entraña la manifestación libre, unilateral y espontánea de la voluntad o deseo de apartarse de la calidad de militante a un determinado ente político”.

“Adicionalmente, se aprobó por mayoría, una modificación en el sentido de que, “no obstante, en cuanto a si es o no suficiente su renuncia para cumplir con el requisito de desvincularse con el partido postulante de su candidatura en el proceso anterior, se debe considerar que no resulta suficiente la sola renuncia, pues al respecto, deben cumplirse elementos adicionales que establece el criterio XXV/2016, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que su renuncia surta efectos plenos”.

“En esa tesitura, este Instituto no se pronunció sobre si puede o no registrarse; el sentido de la respuesta es sobre los supuestos a cumplir para desvincularse de un partido político”.

EL IEE DESINFORMA

En tanto, el Delegado Nacional en Colima Benjamín Alamillo, emitió un comunicado mediante el cual afirma que el órgano electoral ha causado “confusión” en torno al tema de Elia Margarita Moreno y exigió “una disculpa pública y la renuncia de quien emitiera el comunicado”.

Benjamín Alamillo expuso en su comunicado que: “ante la consulta realizada por Movimiento Ciudadano, respecto a si Elia Margarita Moreno González cumple con el requisito legal para participar como candidata por la alcaldía capitalina por ese partido, el Consejo General determinó con cuatro votos que la ciudadana referida no puede registrarse por la candidatura local señalada, si sólo presenta la renuncia a la militancia activa del PRI ante el Comité Directivo Municipal de dicho partido en Colima, con fecha 13 de abril de 2023”.

“Sin embargo, la consulta hecha a ese Instituto Electoral por Movimiento Ciudadano representado por el Delegado Nacional en Colima Benjamín Alamillo, no fue realizada en ese sentido, por lo que desconocemos y rechazamos dicho comunicado, así como también solicitamos la destitución de quien resulte responsable de la emisión del mismo y una disculpa pública.

“El comunicado fue publicado en las redes sociales oficiales del Instituto y enviado a medios de comunicación, generando una total desinformación ante la ciudadanía colimense; además se demuestra una evidente tendencia de algunos integrantes del Instituto, de afectar los derechos político electorales de la Presidenta Municipal de Colima Margarita Moreno. El órgano electoral debe generar certeza y apegarse a la normatividad que los rige.

“Es importante precisar que la consulta hecha por Movimiento Ciudadano fue la siguiente:

“¿Resulta suficiente, que la C. Elia Margarita Moreno González hubiese solicitado por escrito su renuncia a la militancia activa del PRI ante el Comité Directivo Municipal de dicho partido en Colima, en fecha 13 de abril de 2023, para cumplir con el requisito de desvinculación con el partido postulante de su candidatura en el proceso electoral anterior, siendo que esta se presentó antes de la mitad de la duración del cargo de Presidenta Municipal al que fue electa?”

“Asimismo, puntualizamos que hasta el propio Secretario Ejecutivo del IEE Óscar Omar Espinoza, ha hecho mención en sus redes sociales, de la imprecisión del comunicado:

“Lamentablemente, hoy se comparte en redes sociales información imprecisa sobre un Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, es importante aclarar que ese organismo electoral, al contestar una consulta de Movimiento Ciudadano, no se pronunció en el sentido de si la Presidenta Municipal de Colima puede registrarse o no para una elección consecutiva, el sentido puntual de la respuesta es sobre la totalidad de los supuestos que deben cumplirse para desvincularse de un partido político en búsqueda de dicha postulación.

La Certeza, es uno de los principios rectores de la materia electoral, no abonemos a la desinformación…”.

“Este Movimiento estará atento a la respuesta y esclarecimiento de dicha situación”.