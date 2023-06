Incidente con químico en terminal portuaria está controlado y no representa riesgo: Asipona

CN COLIMANOTICIAS



Manzanillo, Col.- La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo, dio a conocer que el incidente con un químico de nombre Dicyclopentadiene —una resina plástica derivada del petróleo— que ocurrió a la 13:37 horas de este lunes 19 de junio en las instalaciones de la terminal de Hutchison Ports TIMSA, está controlado y no representa riesgo.



De acuerdo con un comunicado difundido por la instancia federal, de inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos para atender este tipo de incidentes, por lo que no se reportaron personas lesionadas.



“En este momento se está trabajando en la atención del área afectada, llevando a cabo labores de revisión y peritaje para determinar las responsabilidades correspondientes y proceder a la pronta reanudación de las operaciones en la terminal. Queremos destacar que el resto de las terminales en el recinto portuario continúan operando con normalidad”, precisa el comunicado de Asipona.



La misma dependencia federal informa que TIMSA ya contrató a una compañía especializada para atender los trabajos de limpieza de la sustancia derramada.



Por lo que el incidente se considera completamente controlado, y no representa riesgos para la población.