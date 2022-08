Impulsa IMSS Colima detección oportuna de hepatitis C en población derechohabiente 

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima invita a la población derechohabiente a realizarse la detección de hepatitis C por medio de una prueba rápida, que tiene por objetivo, el diagnóstico temprano de este virus e iniciar tratamiento antes de la presentación de síntomas, que pueden manifestarse hasta 30 años después del contagio y causar enfermedades como: cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

El coordinador auxiliar de Atención Médica en el Primer Nivel, doctor Juan Gabriel Barrera Acosta, resaltó el virus de hepatitis C (VHC), no se transmite a través de abrazos, besos ni por compartir utensilios para alimentos. Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con tratamientos seguros y eficaces que permiten la curación de la enfermedad en 98%.

Puntualizó que, las condiciones asociadas con un mayor riesgo para contraer el virus de hepatitis C incluyen: personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), personas que viven con hemofilia, personas con enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, personal de la salud y personas sometidos a trasplante (hepático o renal); tener prácticas sexuales de riesgo no protegidas o ser hijo(a) de madre infectada por el virus C, así como haberse realizado tatuajes o perforaciones corporales.

Barrera Acosta, resaltó que la detección oportuna permite brindar tratamiento oportuno y evitar complicaciones como cirrosis, insuficiencia o cáncer hepáticos, y la única forma en conocer la presencia de la enfermedad es a través de una prueba de sangre, con la que se determina la presencia del virus y si hubo exposición a éste.

La prueba se realiza por personal de enfermería en los Módulos PrevenIMSS, que se encuentran atendiendo de lunes a viernes de las 08:00 a las 19:00 horas en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF). Los sábados de 08:00 a 14:00 en las UMF No. 6, No. 17 y HGSZ/MF No. 4, y de 08:00 a 19:00 horas en la UMF No. 16 y No. 18.

Por último, el especialista del IMSS resaltó que en nuestro país se estima que seis de cada mil personas pueden vivir con hepatitis C, ser asintomáticos o presentar síntomas muchos años después.