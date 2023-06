Imparten charla sobre el consentimiento: sí o no

*Red Global MX Capítulo España y UdeC, como parte del programa “Adopta una prepa”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En días pasados se impartió la charla “Más allá del sí o el no: comprendiendo el consentimiento”, a cargo de la Red Global MX Capítulo España y dirigidas a estudiantes y docentes de 15 planteles de educación media superior que forman parte del Programa “Adopta una prepa”.

La charla fue impartida por Jane Van der Plas, desde Holanda. Ella nació en la Ciudad de México y creció en la zona metropolitana, y desde 2013 reside en Países Bajos. Es maestra en Globalización y Desarrollo Internacional por la Universidad de Maastricht, realizó trabajo de campo en Namibia e investigación enfocada a la ciudadanía global.

Asimismo, es licenciada en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología y Estudios de Género, graduada con honores por el University College Roosevelt, la Utrecht University y cursó la licenciatura de Sociología en la UNAM. Cuenta con experiencia en transferencia de tecnología y transformación digital y es directora de operaciones en una empresa SAAS e-commerce.

El objetivo de la charla fue explorar qué es el consentimiento y desarrollar la capacidad de notarse y confiar en sí mismos. Cerró compartiendo un vocabulario para establecer y comunicar los límites. Así, compartió algunas imágenes donde se ilustran el concepto de consentimiento en el matrimonio, con amigos y en otros contextos.

Después explicó los significados cuando se dice no por medio de ejemplos: límites, absolutamente no; bordes, es un no, muy claro en ese momento y posteriormente se podría convertir en sí, y fronteras, cuando se sale de la zona de confort.

Para identificar qué se quiere, cómo se siente un sí o un no e identificar las necesidades, deseos y los límites, presentó una gráfica que invita a los jóvenes a reflexionar a través de cuatro preguntas: ¿Cómo se siente un no en mi cuerpo? ¿Cómo se siente un sí en mi cuerpo? ¿Por qué he dicho que sí cuando he querido decir que no? ¿Por qué he dicho que no cuando he querido decir que sí?

Así pues, recomendó hacerse estas preguntas y no quedarse con las ganas, porque quizá la otra persona tampoco se atreve a preguntar y se quedan con la intención de realizar alguna actividad en equipo y todo por el miedo al rechazo. También mencionó que cuando se hace la pregunta y la otra persona rechaza la invitación o no puede hay que dar en respuesta un gracias, gracias porque la persona se cuida a sí misma y sabe lo que quiere y lo que no.

Aconsejó que cuando se recibe como respuesta un no, es importante dar uno o dos minutos para sentir y dar espacio a los sentimientos, en caso de existir, “darse cuenta de que son efímeros; así, la siguiente vez que se anime uno a preguntar y se reciba como respuesta un no, será más fácil”. Recomienda no tomárselo como algo personal.

También mencionó que el no tiene distintas formas de manifestarse con honestidad, “porque si no se está seguro de poder decir que sí, la recomendación es decir no en ese momento, porque las oportunidades volverán”.