Imades Colima llama a prevenir incendios forestales en Semana Santa y Pascua

Colima, Col.- El Gobierno del Estado de Colima, a través del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades), exhorta a la población a tomar medidas preventivas para evitar incendios forestales durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, temporada en la que aumenta significativamente el riesgo de este tipo de siniestros, debido a las altas temperaturas y la sequía, combinado con el hecho de que mucha gente sale a comer al campo y genera fogatas.

Angélica Lizeth Jiménez Hernández, directora general de Imades, explicó que actualmente Colima esté en temporada de estiaje, lo que implica mayor cantidad de material seco en los ecosistemas que es combustible y facilita la propagación del fuego, en caso de descuidos o actos irresponsables. En caso de presenciar un incendio forestal, se solicita no intervenir directamente y reportarlo de inmediato a los números de emergencia 911 o al 800-737-0000 (Conafor).

Ante este panorama, se recomienda a quienes visiten zonas naturales, rurales o con vegetación densa, no arrojar colillas de cigarro ni cerillos encendidos en áreas forestales o carreteras, no dejar basura en el campo, ni objetos como botellas de vidrio pueden provocar incendios mediante el efecto lupa, abstenerse de encender fogatas y si son necesarias cerciorarse de apagarlas completamente antes de abandonar el sitio y no realizar quemas de basura o pastizales.

La titular de Imades indica que los incendios forestales tienen un impacto grave en la biodiversidad, al destruir hábitats de fauna silvestre y afectar árboles que generan oxígeno y capturan carbono. Además, representan un riesgo para la salud, el medio ambiente y la seguridad de las comunidades; “cuidar nuestros ecosistemas es una responsabilidad compartida y prevenir incendios es proteger la vida, el patrimonio natural y la tranquilidad de las familias colimenses”, afirmó Angélica Jiménez.

El Gobierno del Estado de Colima reitera su compromiso con la protección del medio ambiente y hace un llamado tanto a la población de la entidad como turistas que nos visitan, a disfrutar de estas vacaciones de manera responsable, priorizando siempre el bienestar colectivo y la conservación de nuestros recursos naturales.