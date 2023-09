Iffecol lanza Concurso de Canción Inédita para la Feria de Colima 2023

*Convocatoria cierra el 3 de noviembre; habrá premios al primero, segundo y tercer lugar. *Jurado calificador se integrará por tres personas expertas en composición musical.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En el marco de la edición 84 de la Feria de Todos los Santos 2023, el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima (Iffecol) convoca a participar en el concurso de Canción Inédita, dirigida a las y los intérpretes y cantantes de la entidad, informó el director general del Iffecol, Rodolfo Aguilar Dávalos, quien dijo que el objetivo es reconocer el trabajo y talento de artistas colimenses.

Podrán participar todas y todos los residentes en el estado de Colima, a excepción de empleados de las instituciones convocantes y funcionarios públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal; las y los participantes deben registrarse de manera digital en el siguiente formulario: https://forms.gle/1DMjLM3fS32nGFaj6 y sólo podrá participar con un tema inédito por agrupación.

Se entiende como tema inédito la composición que no haya sido interpretada públicamente ni incluida en fonograma (disco, casete, vídeo, cine, CD, etc.), ni difundida por algún medio de comunicación, tanto la letra como la música deben ser inéditas. En caso de no darse esta condición, concursante quedará automáticamente descalificado, sin importar el momento del concurso.

Aguilar Dávalos indicó que entre los criterios a evaluar están: calidad del texto, originalidad, calidad y estilos propios dentro del marco de canción inédita, estructura, arreglo y unidad, voz y afinación; agregó que está prohibido usar palabras altisonantes o que hagan alusión a drogas, sexo, alcohol y denigración de géneros.