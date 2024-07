Huracán Beryl: así luce desde el espacio

CN COLIMANOTICIAS

La Estación Espacial de la NASA captó cómo se ve el huracán Beryl sobre el océano Pacífico, en el clip se documentó el gran tamaño de este fenómeno natural.

El huracán Beryl impactará dos veces en territorio mexicano, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La primera vez que el huracán Beryl tocará tierra en será Quintana Roo, entre Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. En dichos sitios, el Huracán Beryl podría impactar como categoría 1 o 2, con vientos de 150 kilómetros por hora.

The @Space_Station captured this footage of Hurricane Beryl in the Atlantic Ocean on the morning of Monday, July 1.

What’s the station seeing now? Watch our 24/7 live feed:https://t.co/y56LYTwdPd pic.twitter.com/BC35UqK2EU

— NASA (@NASA) July 1, 2024