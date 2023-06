Hubo ‘manejo político’ e ‘irresponsable’ en la contingencia Ambiental de Manzanillo: Jesús Dueñas

*Enviar a la Directora del DIF Estatal “fue un oportunismo político”, por sus aspiraciones electorales, dice Jesús Dueñas.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La actuación del Gobierno del Estado para enfrentar “la contingencia ambiental” que se registró en el Puerto de Manzanillo por derrame de sustancias químicas tóxicas “fue irresponsable” y con “tintes políticos” al enviar a atender esta contingencia a la Directora del DIF Estatal, Rosa María Bayardo, quien es aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía Porteña.

El diputado de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Salud de la Sexagésima Legislatura del Estado, Jesús Dueñas García, dijo que el manejo que el manejo que se dio del accidente en las instalaciones portuarias, “fue irresponsable” de parte de Gobierno del Estado, por decir lo menos.

El legislador destacó no era posible que la directora del DIF estatal, Rosa María Bayardo, haya salido a decir que todo se encontraba bien, cuando quienes debieron haber dado la cara debieron ser las autoridades del Medio Ambiente o de la Unidad Estatal de Protección Civil.

“Me parece curioso, y me sorprendió, que la única autoridad que haya acudido al puerto, no sé si con el afán de decir que no había ningún problema, fue la titular del DIF Estatal”.

Lamentó Dueñas García “la ligereza” con que actuó el Gobierno del Estado en este tema: no hubo una respuesta inmediata de la autoridad para decirle a la población lo que está pasando, y eso hizo que la población entrara en pánico y provocara todo ese caos.

Criticó que ante este tipo de situaciones no se hubieran aplicado Protocolos de Protección Civil sobre derrames químicos.

“Lo que vimos ayer fue todo lo contrario, no se percibió la activación de algún protocolo y la incertidumbre entre la población manzanillense generó un caos y de manera inmediata los medios de comunicación cumpliendo con su obligación y responsabilidad dan a conocer el tema y así es como lo pudimos conocer y nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo”.

El legislador emecista dijo que también llamó la atención que no se vio la intervención de ninguno de los diputados locales del puerto de Manzanillo, ni vi algún posicionamiento al respecto, o alguna situación donde ellos pudieran intervenir por la gente que ellos representan en el municipio, pese a ser cuatro los legisladores porteños.

Asimismo, dijo que durante la contingencia ambiental por derrame de productos químicos “la gobernadora Indira Vizcaíno no estaba en el Estado, entonces todo ese tipo de cosas lo que nos dejó ver, es que no hay coordinación dentro de la administración estatal, ni hay coordinación con la autoridad municipal, pero tampoco con los legisladores del municipio y eso lo único que genera es que el único afectado siga siendo la familia manzanillense, que no tiene claridad en el tema”.

Reiteró que la directora del DIF Estatal aspira a convertirse en la candidata a la alcaldía de Manzanillo. “Me sorprende que haya sido ella la que salió a decir algo sobre el tema y que no haya sido siquiera la presidenta municipal Griselda Martínez, no la vi, o incluso que no haya sido la propia institución de Protección Civil, las autoridades encargadas de este tipo de eventos, me parece que lo que podemos percibir es que fue un oportunismo político, en una situación compleja que le genera mucho miedo a la población para hacerlo un tema político”, concluyó.