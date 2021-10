Hotel de Corea del Sur planea una competencia inspirada en El juego del calamar

CN COLIMANOTICIAS

Corea del Sur.- Un hotel de Corea del Sur ya está preparando sus propios retos inspirados en la popular serie de Netflix, El jugo del calamar.

A través de su cuenta de Instagram, el hotel St. John, ubicado en la región de Gangneung, Corea del Sur, anunció que realizará unos juegos similares a los de la exitosa serie.

Para evitar problemas con Netflix, la competencia que realizará el hotel será nombrada como Los juegos santos, ésta dará inicio el próximo 24 de octubre en el bosque los pinos que se encuentra frente al hotel.

St. John esperan que en Los juegos santos participen un total de 500 personas, las cuales se enfrentarán a cuatro pruebas para ganar un premio de 5 millones de wones (85 mil pesos aproximadamente).

Las personas que quieran participar deberán pagar 10 mil wones (170 pesos mexicanos) para recibir una tarjeta de presentación.

Una vez que los participantes confirmen su asistencia, deberán acudir al bosque de los pinos, ubicado frente al hotel St. John, para iniciar a competir en las cuatro pruebas.

Las pruebas a las que se netrentarán los 500 concurasntes serán: tira y afloja, escondite inglés, prueba de la galleta, popular reto de El juego del calamar, y el juego final será un torneo de bofetadas.

Por su puesto, la competencia del hotel no podrá en peligro la vida de los participantes, sin embargo, si podrán ser descalificados automáticamente por no seguir las reglas del consurso, o bien, por no superar las pruebas.

Finalmente, el concursante que logre superar las cuatro pruebas será quien se lleve los cinco millones de wones.

Con información de Excélsior y Dinero en Imagen