¿HOMENAJE AVENTURADO A CUAUHTÉMOC CÁRDENAS?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Emotivo homenaje se realizó en el tradicional Teatro Hidalgo en Colima capital a un gran personaje de la vida política mexicana, a Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, con la presentación del libro denominado “Ante la situación Nacional, reflexiones y propuestas 2024-2030” cuyos autores fueron Rolando Cordera y el propio Cuauhtémoc Cárdenas, en el foro fueron acompañados por Arnoldo Vizcaíno como moderador y organizador del evento porque lo anunció días antes y por Adalberto Carbajal como comentarista y analista político.

La gobernadora Indira Vizcaíno asistió de invitada señalando; “Muchos de los avances que hemos vivido no se hubieran dado sin su valentía en el momento adecuado; mucho le debemos a su esfuerzo y a su visión que siempre priorizó la paz, la soberanía, la democratización y la construcción de instituciones que sirvieran para garantizar y materializar derechos para nuestro pueblo, y que puso siempre esos objetivos por delante de cualquier interés político personal por muy legítimo que este fuera”.

Cuauhtémoc Cárdenas por su parte agradeció a Indira Vizcaíno por acudir al evento, expresó que en su libro se plantean puntos de vista de 51 personalidades sobre diversos temas, en 18 capítulos., aseguró que, “La idea de quienes trabajamos en el libro es que se abriera una amplia discusión sobre los diversos temas que se plantean (…), así es como conseguimos la democracia y como vamos a encontrar soluciones efectivas a los diversos problemas del país y en los estados”.

SUS ANTECEDENTES

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es hijo del popular ex presidente del país, Cuauhtémoc Cárdenas del Río, es ingeniero civil, fue senador, jefe de gobierno del DF, candidato a la presidencia del país por tres veces en 1988, 1994 y en el 2000, aunque en el 2005 también se le mencionó sin lograr la candidatura oficial, logró ser gobernador de Michoacán, fue uno de los promotores políticos más importantes de la izquierda mexicana y fundador del PRD, militó en el PRI durante 25 años y como opositor de izquierda como 26 años hasta que renunció al PRD en el 2014, fue crítico de las diferentes administraciones priístas, panistas y hasta con la de Morena con Manuel López Obrador.

Como senador, solo estuvo tres meses en el cargo, porque al tomar posesión el entonces presidente José López Portillo lo invitó a ser Subsecretario Forestal y de la Fauna de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y en 1980 fue postulado candidato por el PRI para la gubernatura de Michoacán y fue electo en las elecciones constitucionales de ese mismo año. Como gobernador aplicó el Código Sanitario Federal, en donde se establecía que la venta de licores debía suspenderse el sábado a mediodía y reanudarse el lunes por la mañana (solo quedaban exentos bares y restaurantes); prohibió las peleas de gallos, cerró zonas de tolerancia y apoyó a las prostitutas para que tuvieran su propias instalaciones; municipalizó el transporte urbano; también en su gestión fueron desaforados tres diputados por vender carros ilegales (chocolates), pasando varios años en la cárcel.

Terminó su periodo como gobernador en 1986 y al año siguiente, en 1987, figuró entre los dirigentes de la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional, a lado de Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, César Buenrostro y Rodolfo González Guevara iniciando así su carrera presidencial en 1988 al margen de los grupos internos del PRI, quienes postulaban a Carlos Salinas de Gortari por lo que tuvo que buscar otras alternativas en la oposición.

EL DESENCUENTRO CON MANUEL LÓPEZ OBRADOR

En 1988, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano cuando buscó la Presidencia de la República, ambos fueron parte de los políticos que fundaron el PRD, pero Cuauhtémoc apoyó a López Obrador para que fuera el presidente nacional del PRD durante el período de 1996 a 1999, por tal motivo en el 2000, mientras Cárdenas Solórzano compitió por la Presidencia de la República, López Obrador lo hizo por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El primero perdió la contienda presidencial y el segundo ganó, sin embargo, en su gabinete de Manuel López Obrador no colocó a los cercanos ni al hijo del ex Presidente Lázaro Cárdenas quien deseaba incorporarse.

TRUENA LA RELACIÓN ENTRE AMLO Y CÁRDENAS

En 2022, Cuauhtémoc Cárdenas publicó el libro “Por una democracia progresista” en donde critica las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si recordamos Cárdenas se integró a apoyar a Manuel López Obrador en el 2018 y nuevamente, así como lo hizo en el 2000, tampoco le ofreció ningún cargo público a Cuauhtémoc Cárdenas y vimos que Obrador también se sacudió a Porfirio Muñoz Ledo quien poco antes de fallecer fue el más duro crítico por su actuación como mandatario nacional.

AMLO LO ACUSÓ DE ADVERASARIO A CÁRDENAS

Tras años de lucha afín y compañerismo partidista entre ambos con algunos desencuentros, el martes 31 de enero de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró abiertamente que Cuauhtémoc Cárdenas es su adversario político, su enojo según el mandatario nacional, fue la incorporación de Cárdenas Solórzano a la “Nueva Asociación Colectivo por México”, integrada por ‘viejas’ caras de la política mexicana como Francisco Labastida, Beatriz Pagés, José Ramón Cossío, Enrique Krauze, Gibrán Ramírez, José Narro Robles, Josefina Vázquez Mota y Salomón Chertorivsky.

López Obrador dijo, “En política Cárdenas sí es mi adversario político, si él asumió una postura conservadora. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más”, así precisó.

Por todo lo anterior, podemos concluir aquí que se arriesgaron los organizadores del evento con el homenaje a Cárdenas, ¿fue un homenaje riesgoso o aventurado? ojalá no se enoje como sabe el presidente López Obrador y les reclame en las mañanera por éste importante evento político cultural que definitivamente si merecía y merece Cuauhtémoc Cárdenas, pues por nosotros los ciudadanos de a pie si se enoja ni modo, al cabo ya no podrá vengarse ni con los organizadores, ya se va en los próximos meses a… a su rancho y no quiere saber nada, nada de la política, así lo dijo, ¿Será?.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.