Helicóptero cae en el río Hudson en Nueva York

Estados Unidos. – Se reportó la caída de un helicóptero en el Río Hudson en el estado de Nueva York, Estados Unidos, hasta el momento autoridades continúan trabajando en el sitio del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades en el helicóptero se transportaban cinco personas, dos adultos y tres menores de edad, de las cuales una persona habría fallecido, sin embargo, fuentes de diversas cadenas televisivas informan víctimas múltiples, aunque no hay confirmación oficial.

“Debido a un accidente de helicóptero en el río Hudson, en las cercanías de West Side Highway y Spring Street, se esperan vehículos de emergencia y retrasos en el tráfico en las áreas circundantes”, escribió el Departamento de Policía de Nueva York (DPNY) a través de su cuenta de X.

Due to a helicopter crash in the Hudson River, in the vicinity of the West Side Highway and Spring Street, expect emergency vehicles and traffic delays in the surrounding areas. pic.twitter.com/zpCBAOLnUU

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 10, 2025