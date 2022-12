HAY UN SOLO PRI Y BIEN ALIADO; MORENO PEÑA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

“Observamos en Colima dos o tres PRI para el 2024, porque vemos al partido dividido por dos o tres grupos o corrientes y poco o nada coordinados entre ayuntamientos y el partido, además se considera que la alianza con otros partidos está en riesgo nacional especialmente con el PAN y el PRD por las pugnas y desacuerdos con Alito Moreno, ¿Qué opinas Fernando?; el exgobernador del estado, Fernando Moreno Peña aseguró “En Colima no es el mismo escenario nacional, aquí el tricolor está unido y es uno solo, es natural que hay sectores, áreas de trabajo, corrientes, liderazgos o grupos que se identifican pero no por ello estamos divididos, todos al final ante una elección nos unimos para atender las disposiciones del Comité Nacional y del Comité en el Estado y se toman en cuenta los consensos locales, pero no hay división partidista ni hay riesgo de una ruptura con la alianza política local, al contrario va haber más aliados”.

En un diálogo con preguntas y respuestas realizado entre el ex mandatario estatal Fernando Moreno y el “Círculo Colimense de Analistas Políticos” sobresalieron muchos temas polémicos e interesantes, incluyendo la movilización nacional que convocó el presidente del país logrando una buena concentración, en la que precisó dos cosas, Moreno dijo, hay que distinguir entre la primera marcha voluntaria ciudadana y la segunda, que fue de una revancha para mostrar músculo, pero fue obligatoria para los estados, la segunda fue una movilización oficial o gubernamental, porque no fue de convicción ciudadana, la gente fue acarreada.

Además, agregó el ex rector de la U de C, fue una movilización innecesaria y muy costosa para las arcas cuando dicen que no hay dinero para obras, además nadie niega que AMLO no tenga popularidad por las encuestas, que aunque hayan bajado, todavía le dan un 58 por ciento, pero una cosa es tener popularidad en encuestas y otra es saber gobernar bien, porque también las encuestas de opinión popular sobre seguridad pública, en agricultura, en salud y otros rubros, está reprobado por la misma ciudadanía que sigue esperanzada para que ya llegue el cambio prometido en seguridad, salud, el campo, a que bajen las gasolinas, etc.

Fernando Moreno Peña es un cuadro sobresaliente del PRI local y nacional porque logró sobresalir en su administración estatal según la historia reciente y se basa también en la opinión popular sobre las administraciones de los últimos 50 años, debido al gran número de obras públicas efectuadas en la capital y en los diez municipios, en las que se destaca el Hospital Universitario. La otra administración estatal que sobresalió aún más en obras públicas relevantes y para historia fue sin duda la de Griselda Álvarez, ocupando inclusive el primer lugar y Fernando el segundo, aunque otras administraciones estatales han realizado obras públicas sobresalientes también como lo es el Complejo Administrativo que se inició en proyecto con Moreno y lo terminó Gustavo Vázquez, el famoso C5 que hizo Ignacio Peralta que por cierto ni siquiera ha podido operar adecuadamente pero allí está. Esperamos que la administración de Indira Vizcaíno Silva también sobre salga en obras públicas porque el presidente le ha demostrado mucho aprecio y apoyo verbal la veces que ha venido a Colima, y aunque en su primer año no haya hecho ninguna por las finanzas que recibió, quizás en los dos años próximos que le faltan a Amlo acredite ese respaldo nacional con algunas obras importantes cuando menos en efectuar otra clínica del Issste antes de que se le venga abajo, o bien otro edificio para albergar el Congreso Local.